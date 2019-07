Il Segreto | Antolina L’attrice tuona | “Sono stata ostacolata!”

Anticipazioni il Segreto - Puntate Spagnole : Antolina Incendia Casa di Elsa! : Anticipazioni il Segreto, Puntate Spagnole: i telespettatori dovranno dire addio ad un amato personaggio. Antolina tornerà in paese per dare sfogo a tutta la sua follia. Nelle ultime Puntate del Segreto stiamo vedendo tutta la follia di Antolina, la quale è riuscita a convincere Isaac della sua bontà. Elsa sembra essersi decisa ad arrendersi ma quello che accadrà nelle Puntate in onda in Spagna sarà addirittura peggiore di quello cui stiamo ...

Il Segreto spoiler : Alvaro si allea con Antolina e chiede ad Elsa di sposarlo : Le avventure della soap opera di origini iberiche “Il Segreto” continuano a suscitare grandi emozioni ai fan. Mentre nelle puntate attualmente in onda su “Antena 3” Elsa Laguna ha sposato finalmente Isaac Guerrero per via della differenza di messa in onda nostrana e spagnola, in quelle che i telespettatori vedranno su Canale 5 a breve, riceverà una proposta di matrimonio da Alvaro Fernandez. Quest’ultimo farà il grande passo nei confronti ...

Il Segreto Anticipazioni 10 luglio 2019 : Elsa e Alvaro pianificano la vendetta contro Antolina : Antolina è certa che Elsa stia tramando qualcosa con Alvaro ma Isaac le intima di non nominare mai più la Laguna a casa sua.

Il Segreto - trame Spagna : Carmelo e Irene lasciano la soap dopo l'addio di Antolina : Torna lo spazio dedicato ad Il Segreto, lo sceneggiato iberico scritto da Aurora Guerra, in onda da lunedì al venerdì in Italia su Canale 5. Nelle nuove puntate in programma in Spagna in estate, i telespettatori spagnoli assisteranno all'uscita di scena di Carmelo Leal e Irene Campuzano dopo la morte di Antolina Ramos. Il Segreto: la vendetta di Antolina Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le puntate in onda nei prossimi mesi in Spagna ...

Il Segreto - fino al 21 luglio : Saul e Julieta si sposano - Isaac furioso con Antolina : La serie televisiva di origini spagnole Il Segreto non smette di appassionare con intrighi e colpi di scena. Le anticipazioni degli episodi che i telespettatori italiani vedranno la terza settimana di luglio 2019 dicono che una nuova discussione tra le due rivali Antolina Ramos ed Elsa Laguna scatenerà la furia di Isaac Guerrero. Quest’ultimo, non appena la sua ex fidanzata gli farà notare di essere controllato, affronterà l’ex ancella e le farà ...

Anticipazioni Il Segreto - Elsa e Isaac si sposano dopo la morte di Antolina : Il Segreto Anticipazioni spagnole: il matrimonio di Elsa e Isaac Le Anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano il matrimonio di Elsa e Isaac. Per ora sui vari siti spagnoli è possibile leggere come il Guerrero fa la sua proposta di matrimonio alla sua amata. Ed ecco che sul web compaiono le prime foto di queste […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto, Elsa e Isaac si sposano dopo la morte di Antolina proviene da Gossip e Tv.

Il Segreto - Anticipazioni Puntate Spagnole : Antolina Smascherata da Elsa ed Isaac! : Anticipazioni Il Segreto Puntate Spagnole: attraverso un piano ben studiato, Elsa ed Isaac riescono a far confessare alla crudele Antolina i suoi crimini! Anticipazioni Il Segreto: la trappola di Isaac ed Elsa per incastrare Antolina funziona alla grande. Lei, furibonda ed in preda al delirio, sfugge però alla Guardia Civile! Puntate al cardiopalma promettono le Anticipazioni Il Segreto sulle Puntate Spagnole! Elsa ed Isaac metteranno in atto ...

Il Segreto - trame Spagna : Isaac e la Laguna decidono di sposarsi dopo la morte di Antolina : L’uscita di scena di un personaggio femminile dello sceneggiato iberico Il Segreto segnerà un'importante punto di svolta della trama. Gli spoiler degli episodi che i telespettatori spagnoli vedranno la prossima settimana rivelano che Isaac Guerrero ed Elsa Laguna saranno liberi di vivere il loro amore. Quest’ultima riceverà una proposta di matrimonio dal falegname dopo aver appreso che l'intervento al cuore è perfettamente riuscito e che con la ...

Il Segreto - rumor spagnoli : dopo ADELA e ANTOLINA - chi muore? [anticipazioni] : Le attuali puntate spagnole de Il Segreto sono all’insegna dell’alta tensione: dopo le morti di ADELA (Ruth Llopis) e ANTOLINA (Maria Lima), andate in onda di recente nella penisola iberica, qualcun altro potrebbe infatti lasciare la telenovela in maniera definitiva. Anche se per ora si tratta di rumor, e non di anticipazioni vere e proprie, cerchiamo un po’ di fare chiarezza sulla vicenda. Il Segreto, spoiler: ecco come sono ...

Anticipazioni Il Segreto al 13 luglio : Antolina ricatta Alvaro affinché sposi Elsa : Le puntate de Il Segreto in onda su Canale 5 dall'8 al 12 luglio sanciranno l'ulteriore avvicinamento tra Elsa e il dottor Alvaro. Sebbene l'epidemia di varicella cominci a diminuire (le stesse Camelia e Marcela guariranno), i due collaboratori continueranno a lavorare all'ospedale da campo e si avvicineranno ulteriormente. Il fatto sarà notato da Isaac che, sollecitato da Antolina, comincerà a nutrire della forte gelosia nei confronti della ...

Il Segreto Anticipazioni 3 luglio 2019 : Antolina e Gonzalo via da Puente Viejo : Antolina minaccia di andarsene dal paese, infuriata contro i cittadini che esaltano Elsa. Gonzalo lascia Maria, ormai sicuro che il suo matrimonio sia finito.

Anticipazioni Il Segreto - puntate spagnole : Isaac assiste alla morte di Antolina : Le prossime puntate spagnole de Il Segreto sanciranno l'uscita di scena di Antolina, la dark lady che con la sua cattiveria e le sue macchinazioni ha causato enormi problemi a Isaac ed Elsa. Prima di arrivare al tragico epilogo, l'ex ancella tenterà di portare a termine la sua vendetta nei confronti della storica rivale, fingendo di essere cambiata. Nessuno crederà alle sue parole, dunque la donna sarà spinta a confessare i suoi crimini. ...