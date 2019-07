Gazzetta | Il Real non cede | 42 milioni prendere o lasciare per James

ilnapolista

(Di sabato 13 luglio 2019) 42. Questo è stato il messaggio delsuRodriguez, come riporta ladello Sport. Ma il Napoli non demorde e attende con pazienza che si arrivi verso la fine della sessione di mercato. Perché, come ha sottolineato anche ieri il presidente De Laurentiis a Sky “serve che il Madrid consideri che piuttosto che avere in casa uno scontento, è meglio mandarlo a giocare. Magari in prestito” Una vera follia quella del, disposto a tenersi un calciatore che Zidane ha confermato non far parte del progetto tecnico della prossima stagione, pur di restare fermo sulle proprie posizioni. Intanto il colombiano, che ieri ha festeggiato 28 anni, continua le vacanze in famiglia e attende di poterizzare il suo sogno di tornare a lavorare con Carlo Ancelotti. L'articolo: Ilnon, 42per ...

