Forti temporali nelle prossime ore sulle regioni Adriatiche | l'avviso

Allerta Meteo Firenze : codice giallo per temporali Forti : La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala un “codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico nel reticolo minore e per temporali forti nelle zone Bisenzio e Ombrone Pistoiese, Mugello-Valdisieve, Romagna Toscana e Valdarno Superiore in corso fino alla serata di oggi 12 luglio, mentre per le aree Mugello-Valdisieve e Valdarno Superiore anche dalla mattinata di domani 13 luglio fino al pomeriggio. ...

Meteo - nel weekend ancora rischio di grandinate e temporali Forti : nuova perturbazione : Una nuova perturbazione, questa volta proveniente dalla Russia, è pronta a colpire nelle prossime ore il nostro Paese, che solo poco più di due giorni fa ha dovuto fare i conti con una eccezionale ondata di tempo perturbato, che ha causato tantissimi disagi e danni soprattutto lungo le zone costiere della fascia adriatica. Secondo quanto affermano i Meteorologi, i modelli matematici confermano che questo weekend il vortice di aria fredda russo ...

Maltempo Molise - temporali e Forti venti : alberi abbattuti - mezzi pesanti ribaltati - strade allagate : La violenta ondata di Maltempo non ha risparmiato neppure il litorale molisano. Un forte temporale si è abbattuto su Termoli e dintorni nel primo pomeriggio dopo brusco abbassamento delle temperature. Un furgone e motrice ribaltati da raffiche di vento, alberi abbattuti, strade allagate, piano interrato dell’ospedale San Timoteo di Termoli invaso dall’acqua, una famiglia in panne sotto il ponte del fiume Sinarca. Numerosi, dal primo ...

Allerta gialla - Forti temporali al centro-nord : Roma - Ondata temporalesca fino a oggi con il rischio di nubifragi e grandine, e un abbassamento della temperatura di 8-10 gradi specie al centro-nord ma potrebbe essere coinvolto in parte anche il Sud, in particolare il versante adriatico. Il grande caldo dovrebbe avere una tregua per "un apprezzabile ricambio d'aria soprattutto da oggi - prosegue Ferrara - quando si perderanno anche 8-10 gradi rispetto a questi giorni in particolare ...

Allerta meteo : l'avviso dell'Aeronautica Militare per oggi - Forti temporali e vento al centro-sud : L'Aeronautica Militare ha emesso un avviso di fenomeni intensi per la giornata odierna in vista della perturbazione di origine nord-atlantica che attraverserà il centro-sud apportando forte maltempo...

Previsioni meteo 10 luglio : è un’estate folle. Forti temporali a CentroNord - calano temperature : Le Previsioni meteo per oggi 10 luglio e domani 11 luglio sono in sintonia con l’instabilità che sta caratterizzando questa seconda settimana del mese e che si protrarrà sicuramente anche nei prossimi giorni: le regioni più colpite saranno quelle centrali adriatiche. Previsto dunque un abbassamento delle temperature fino a valori prossimi alla norma e in qualche caso anche più bassi. Al meridione tuttavia farà ancora caldo, con picchi che ...

Maltempo : grandine a Rimini - temporali e Forti raffiche di vento in tutto il Centro-Nord : Il Maltempo è arrivato sull'Italia centro-settentrionale, così come annunciato dalle previsioni meteo degli ultimi giorni: a Rimini è in corso una mega grandinata, con chicchi caduti a macchia di leopardo sulla provincia e grandi come sassi. A Ravenna si è registrata una tromba marina ma è allerta anche nel resto del Nord: ecco le regioni più a rischio.Continua a leggere

Allerta meteo Napoli e Campania 10 luglio 2019 : temporali e venti Forti : Allerta meteo Napoli e Campania 10 luglio 2019: temporali e venti forti Di tanto in tanto vi informiamo delle Allerta meteo che interessano le regioni italiane. Dopo alcune settimane abbastanza calde – ed una stagione estiva partita in ritardo – è prevista nelle prossime ore una Allerta meteo a Napoli ed in Campania. Allerta meteo Napoli, comunicazioni dalla Protezione Civile A darne comunicazione in via ufficiale è stata la ...

Forti temporali in Romagna : grandine grossa a Bellaria : Il maltempo sta colpendo duramente il nord Italia quest'oggi, in particolar modo la fascia tra Liguria ed Emilia Romagna dove si è sviluppato un vasto sistema temporalesco carico di fulmini, pioggia...

Maltempo - Forti temporali e temperature in picchiata in Emilia Romagna. Tornado a Casalborsetti [FOTO] : Il Maltempo che sta colpendo l’Emilia Romagna, con forti temporali e temperature in calo, ha provocato stamattina un Tornado nelle acque di Casalborsetti, lungo la costa di Ravenna. Sul litorale, il vento ha raggiunto i 58km/h a Marina di Ravenna, 56km/h a Porto Corsini e i 45km/h a Punta Marina, e le temperature massime si sono fermate a +26°C. Il gran caldo dei giorni scorsi è ormai soltanto un lontano ricordo. Il Tornado nel mare di ...

Allerta Meteo Toscana : criticità “arancione” per Forti temporali nel sud della regione : La Sala operativa unificata della Protezione civile regionale della Toscana ha diramato un avviso di criticità valido per tutta la regione: Allerta Meteo per forti temporali e rischio idrogeologico a partire dalle 20 di questa sera. Particolare attenzione per il sud della Toscana e l’Arcipelago, dove il codice di Allerta passerà da “giallo” ad “arancio” tra la mezzanotte e le 13 di domani. Codice giallo in tutte le ...

Ancora Forti temporali al Nord - ma in moto verso il Centro-sud : n fronte atlantico attraverserà la pianura Padana nella seconda parte di giornata portando l’entrata di aria fredda in quota ed instabile. I temporali tra pomeriggio-sera andranno a svilupparsi sia su Alpi e prealpi e con discesa sulla pianura e dall’Appennino settentrionale verso l’Emilia Romagna. In queste zone il potenziale d’innesco rimane elevato sopra 2000j/kg e con ottima vorticità in quota e quindi avremo la ...

Allerta Meteo Piemonte - criticità gialla per Forti temporali con piogge intense - grandinate e forte vento : Allerta gialla sulle pianure e sul Piemonte meridionale a causa dei forti temporali previsti per la giornata di domani. Già dalla mattinata, secondo il Bollettino di Arpa Piemonte, sono attesi temporali sulle zone pedemontane alpine, che si intensificheranno nel corso del pomeriggio transitando anche sulle zone di pianura. Alle piogge intense saranno associate anche grandinate e forti raffiche di vento. Un’attenuazione dei fenomeni ...

Forti temporali - raffiche di vento e grandinate domani. Ecco l'allerta della Protezione Civile. : Nella giornata di martedì 9 Luglio avremo nuovamente condizioni di marcata instabilità al Nord Italia, a causa di una perturbazione atlantica in arrivo da Ovest. Piogge e temporali di forte...