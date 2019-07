Suzanne | la scienziata scomparsa e ritrovata in un bunker

calcioweb.eu

(Di venerdì 12 luglio 2019) Roma, 12 lug. (AdnKronos) – Morta per asfissia, questo il verdetto, riferisce CNN, che la Polizia greca ha diffuso all’indomani del ritrovamento del corpo diEaton,americanada Chania, zona nord occidentale di Creta, e trovata in un vecchiousato dai nazisti a Xamoudochori.a Creta si trovava per motivi lavorativi, c’era un convegno nell’Accademia ortodossa di Gonia cui la biologa e ricercatrice dell’Istituto Max Planck di Dresda, avrebbe dovuto partecipare come relatrice. Il 2 luglio, dopo una mattinata di conferenze, era uscita per qualche ora di jogging, sua grande passione secondo i familiari, e non era più tornata.Amici e colleghi, dopo i primi momenti di sgomento, avevano creato una pagina Facebook per riunire tutte le informazioni e segnalazioni sulla collega, “Searching for”, ...

