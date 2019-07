Sicurezza | Di Maio | ‘non si cerchino pretesti per far cadere governo’

Maltempo : Di Maio - ‘lunedì sindacati e ex-Ilva a Mise su Sicurezza impianto’ : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “In queste ore a Taranto si è consumata una tragedia che ci tiene tutti in forte apprensione. Ieri sera, un operaio di 42 anni, Cosimo Massaro, che maneggiava una gru allo stabilimento ex-Ilva di Taranto, è stato travolto da una tempesta senza precedenti che ha causato il crollo in mare della struttura. Cosimo purtroppo è tuttora ancora disperso”. Lo scrive Luigi Di Maio su Fb. “In queste ore ...

Luigi Di Maio : "Tasse sulle cassette di Sicurezza? Dal M5s nessun condono" : “Anche oggi sento qualcuno parlare di condoni e di voler tassare le cassette di sicurezza. Primo: nessun condono col Movimento 5 Stelle! Secondo: noi ai grandi evasori e ai delinquenti non facciamo regali, li mandiamo in carcere!”. Luigi Di Maio risponde su Facebook a proposito del riaffacciarsi delle ipotesi di condono sui beni contenuti nelle cassette di sicurezza e nascosti al fisco.È stato il sottosegretario leghista ...

Fisco : Di Maio - ‘né condoni né tasse su cassette Sicurezza - evasori in carcere’ : Roma, 11 mag. (AdnKronos) – “Anche oggi sento qualcuno parlare di condoni e di voler tassare le cassette di sicurezza. Primo: nessun condono col MoVimento 5 Stelle! Secondo: noi ai grandi evasori e ai delinquenti non facciamo regali, li mandiamo in carcere!”. Lo scrive su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio, postando una foto che lo ritrae di schiena mentre entra in ufficio a Palazzo Chigi.L'articolo Fisco: Di Maio, ...

Carceri : Di Maio - ‘da polizia penitenziaria ruolo fondamentale per Sicurezza’ : Roma, 8 lug. (AdnKronos) – “Un piacere oggi onorare il 202° anniversario della polizia penitenziaria e stare in mezzo ai suoi agenti, persone che ogni giorno servono lo Stato con passione e professionalità. E attenzione a non commettere l’errore di pensare che il compito della polizia penitenziaria si esaurisca al solo interno della Carceri, perché invece svolge un ruolo fondamentale nella preservazione della pubblica ...

Cdm - ok al decreto Sicurezza bis Di Maio : "Fare di più sui rimpatri" : Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto Sicurezza bis. La seduta è durata circa due ore. E' prevista a breve una conferenza stampa del premier Giuseppe Conte e del ministro dell'Interno Matteo Salvini Segui su affaritaliani.it

Tregua Salvini-Di Maio : "Il governo va avanti" | Oggi il Cdm con il decreto Sicurezza bis : Nella serata di lunedì l'incontro tra il premier Conte e i due vicepremier. Salvini: "Non ci sarà nessuna manovra correttiva e nessun aumento di tasse". Di Maio: "Priorità è abbassare le tasse"

Governo - tregua Salvini-Di Maio : "Ora taglio tasse". Oggi decreto Sicurezza in Cdm : Al termine del vertice di Governo tra il premier Giuseppe Conte e i suoi vice, il primo dopo le elezioni europee che hanno ribaltato i rapporti di forza nella maggioranza, Matteo Salvini rassicura: "Tutto bene, incontro positivo. Obiettivo comune è evitare l'infrazione garantendo la crescita, il diritto al lavoro e il taglio delle tasse. Non ci sarà nessuna manovra correttiva e nessun aumento di tasse."Parole analoghe da Luigi Di Maio: ...

Dl Sicurezza bis - Conte : “Cdm dopo le europee. Ne ho parlato con Di Maio e Salvini. Da Mattarella nessuna censura” : Tutto rimandato a dopo le elezioni europee di domenica 26 maggio. Il Decreto Sicurezza bis, provvedimento diventato centrale e urgente per la Lega, arriverà in consiglio dei ministri a risultato delle urne acquisito. Ad annunciare lo slittamento dei tempi e la convocazione ritardata del consiglio dei ministri che approverà il nuovo testo è stato direttamente il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa. Del decreto Sicurezza “è giunta ai ...

Dl Sicurezza - scontro tra M5S e Lega. Giorgetti : «Così non si va avanti». Conte al Colle. Di Maio : no minacce : Il presidente Mattarella ha ricevuto al Quirinale il premier Conte, con il quale ha avuto un colloquio durato circa un'ora e mezza, dopo le tensioni dei giorni scorsi nel governo sul dl...

Braccio di ferro sul decreto Sicurezza. Di Maio : “Nessuna fretta”. Salvini : “Perché deve slittare?” : Non si placa il Braccio di ferro sul decreto sicurezza bis. Dopo le limature al testo apportate sulla base delle criticità segnalate dal Colle, Matteo Salvini chiede il via libera oggi in Consiglio dei ministri, che però non è ancora stato convocato. «Ho fatto notte per arrivare a un testo che venisse incontro a quanto mi veniva segnalato - ha dett...

Decreto Sicurezza Bis - Salvini modifica ma Di Maio lo stronca : Decreto Sicurezza Bis, la modifica è stata fatta da Salvini ma Di Maio non ci sta Per il Viminale il testo è pronto e si aspetta solo la convocazione del Consiglio dei ministri, dove verrà esaminato. Per Di Maio, invece, prima di portare il provvedimento nella riunione di governo bisogna prima risolvere i dubbi. Che quindi ci sono ancora. … Continue reading Decreto Sicurezza Bis, Salvini modifica ma Di Maio lo stronca at BlogItalia.News.

Dl Sicurezza bis - Di Maio : “Lo facciamo perché qualcuno si è dimenticato qualcosa nel primo provvedimento” : “Sul decreto Sicurezza bis è in corso una interlocuzione tra il governo e il Quirinale per eliminare alcuni dubbi di incostituzionalità. Finchè non saranno risolti questi dubbi è inutile parlarne in Consiglio dei ministri”. Così il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, durante la presentazione, al Tempio di Adriano, della Fase 2 del governo del cambiamento, che frena davanti ai desideri di Matteo Salvini di voler approvare ...