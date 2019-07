Nilufar Addati di Uomini e Donne in ospedale... ecco come sta

(Di venerdì 12 luglio 2019) Solo qualche giorno fafiniva al centro del gossip per uno scatto a dir poco sensuale. La ex tronista ha condiviso una foto che la ritrae su una terrazza di Parigi con indosso solo un basco nero. Le unghie bianche e il rossetto rosso a contrasto, il gomito a coprile il seno nudo e il tatuaggio in vista sul fianco. Una foto nell’insieme bella, artistica e affatto volgare che ha chiaramente scatenato i suoi tanti follower. Ma oggi si torna a parlare di lei per un motivo tutt’altro che felice: è stata ricoverata inA rivelarlo è stata la stessa, che su Instagram ha raccontato cosa le è successo: “Ho avuto dolori molto forti al basso ventre – ha spiegato ai suoi fan -. Molto, molto forti, sembrava che mi stessero strappando l’utero verso il basso. Non è stato piacevole. Ho preso un antidolorifico al mattino e uno e il pomeriggio. Poi ho vomitato…”. Subito dopo ha voluto però rassicurare tutti circa le sue condizioni.Dopo essere stata visitata dai medici, orastarebbe bene: “Comunque adesso è tutto a posto – ha detto ancora – Questo problema si può risolvere tranquillamente. Niente di grave”. L’influencer ha poi spiegato di essere molto stanca, dopo aver trascorso diverse ore in, ma ha ribadito di stare bene, anche se dovrà fare altri controlli e seguire una cura, pur senza specificare la diagnosi: “Dopo ipotesi di appendicite e cose varie, alla fine tutto a posto – ha spiegato – Sono un po’ distrutta”.