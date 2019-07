Napoli | pretese alte di De Laurentiis | difficile cedere gente come Hysaj | Rog e Inglese

Blastingnews

(Di venerdì 12 luglio 2019) È partito a mille all'ora il mercato in entrata deldi Aurelio De. Dopo l'acquisto del giovane Di Lorenzo dall'Empoli e di Kostas Manolas dalla Roma, infatti, la società partenopea è intenzionata a continuare a rinforzare la rosa a disposizione di mister Carlo Ancelotti. Per farlo, tuttavia, è necessario costruire un tesoretto che per forza di cose dovrà sorgere dalle cessioni di alcuni giocatori. Ed è proprio qui che sorgono i problemi, perché se le pretendenti per profiliRoberto, Marko Rog, Elseid, Simone Verdi, Mario Rui e Adam Ounas non mancano, è anche vero che ledel patron partenopeo stanno frenando i possibili acquirenti. Il patron azzurro, infatti, chiede parecchio per liberarli e questi prezzi elevati stanno facendo tentennare i vari club interessati.: cessioni bloccate dallerichieste del presidente, la situazione ...

