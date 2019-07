Lunacomplottisti | perché più di uno crede alla pagliacciata?

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2019) Recentemente, uno dei blogger del Fatto Quotidiano, Ivo Mej, ha pubblicato un post in cui sosteneva che nessuno è mai stato sulla Luna e che era tutta la storia degli allunaggi era solo una messa in scena. Questo ha generato molte reazioni: è intervenuto lo sbufalatore in capo, Paolo Attivissimo e molti altri, alcuni dei quali hanno sostenuto che Il Fatto non avrebbe dovuto pubblicare questo post. E’ dovuto intervenire il direttore Peter Gomez dicendo che non condivideva l’opinione di Mej, ma che la giudicava innocua e che pertanto Mej era libero di esprimerla. Il che ha generato ulteriori critiche, come succede sempre. dal blog di Peter Gomez Sbarco sulla Luna, blog e articoli. Una spiegazione per chi non capisce (o finge di non farlo) A mio modesto parere, Gomez ha ragione. Io credo che esista la libertà di rendersi ...

