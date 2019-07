Italia - La top 20 delle auto più vendute - GALLERY

quattroruote

(Di venerdì 12 luglio 2019) Tradizionalisti, per non dire conservatori, glini: almeno quando si tratta di comprare l'. Basta dare una scorsa alla hit paradepiùsul nostro mercato (dati UNRAE aggiornati giugno 2019) per rendersene conto, anche se, a ben guardare, qualcosina si muove. Non si sentono gli scossoni che qualcuno auspicherebbe: ibride e elettriche, pur crescendo, messe insieme (4,4%) non superano la soglia di sbarramento, per dirla in politichese. E gira e rigira i nomipiù amate son sempre quelli, dalla Fiat Panda in giù. Però, qualche nome nuovo si affaccia. Con conseguente esclusione, o ridimensionamento, di altri eccellenti.Chi entra... La citycar del Lingotto resta lassù, imprendibile, dall'alto dei suoi quasi 80.000 esemplari venduti in sei mesi. Tanto che la seconda, l'intramontabile Lancia Ypsilon segue diretta ma con volumi più che dimezzati. Il prodotto ...

