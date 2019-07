liberoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2019) Venezia, 12 lug. (AdnKronos) - Entrano nel vivo le vacanze estive e, durante i fine settimana, cresce in modo esponenziale illeggero. Ai turisti direttiledell’, sia in Italia sia lungo la costa balcanica, si aggiungono i “pendolari” del mare anche se di solito

TV7Benevento : Estate: Autovie Venete, week end di traffico intenso verso spiagge Alto Adriatico... - FriuliBT : Ansa #news #FriuliVeneziaGiulia: Estate: Autovie Venete, domani bollino rosso per A4 - L_Moretti_Foto : RT @AutoviePress: Stai per partire? ecco qui le previsioni traffico per il fine settimana sulla rete #autostradale: -