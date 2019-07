Esasperati da attacchi di orsi e lupi | gli agricoltori scendono in piazza

meteoweb.eu

(Di venerdì 12 luglio 2019) “Sono già oltre un migliaio glie gli allevatori scesi per la prima volta in città da malghe e pascoli di montagna per far conoscere le drammatiche storie di paura e danni provocati dall’orso M49 e dai, spesso ibridi, che stringono d’assedio abitazioni, famiglie, campi e allevamenti facendo strage di pecore, capre, vitelli, asini, devastando stalle ed alveari e minacciando la sicurezza delle persone“: l’iniziativa è della Coldiretti a Trento inDante dove è presente anche la capretta Cappuccetto rosso “sopravvissuta agliinsieme agli uomini e alle donne che vivono quotidianamente rischi e difficoltà divenuti insostenibili. Sono stati esposti striscioni e cartelli con le scritte #Stoconcappuccettorosso, i nostri animali non sono meno importanti di quelli selvatici, senza l’uomo la montagna muore, agricoltura = presidio del ...

