ALITALIA L' imbarazzo su Atlantia e la | vera | soluzione per rilanciarla

ilsussidiario

(Di venerdì 12 luglio 2019) Ancora il futuro diappare incerto. Un vero rilancio non può però non passare da un giusto atteggiamento degli attori in causa

avventurosara : RT @ClaudiaShanta: L’imbarazzo della scelta che solo la colazione in una lounge aeroportuale può provocare! @Alitalia @skyteam https://t.c… - Uomomagnetico : @Queerrilla @BarackObama @Alitalia Ma l'imbarazzo. -