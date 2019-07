Universiadi Napoli 2019 | programma | orari e tv di oggi giovedì 11 luglio Come vederle

Universiadi Napoli 2019 : tutti gli italiani in gara oggi (giovedì 11 luglio). Il programma e gli orari : Le Universiadi propongono oggi, giovedì 11 luglio, la decima giornata di gare e l’ottava nella quale verranno assegnate medaglie: alcuni sport oggi infatti completeranno il loro programma nella manifestazione e quindi tanti saranno gli azzurri in gara, sia a livello individuale che negli sport di squadra. Di seguito tutti gli italiani in gara oggi: 09:00 TENNIS – Quarti di finale singolare femminile 09:00 TENNIS – Semifinali ...

Le Universiadi 2019 si disputeranno a Napoli dal 3 al 14 luglio, la competizione multisportiva riservata agli sportivi iscritti agli Atenei di tutto il mondo si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. L'evento coinvolgerà non soltanto il capoluogo campano ma tutta la Regione per una festa totale che avrà una ricaduta importante su tutto il territorio a livello economico e di visibilità.

Universiadi Napoli 2019 – Atletica : fulmine Folorunso nei 400HS - l’azzurra vince l’oro e sfiora il record italiano : L’ostacolista azzurra vola alla medaglia d’oro nei 400 ostacoli con il secondo tempo italiano di ogni epoca (54.75) e per la prima volta scende sotto i 55 secondi in carriera Grande prestazione di Ayomide Folorunso all’Universiade di Napoli. L’ostacolista azzurra vola alla medaglia d’oro nei 400 ostacoli con il secondo tempo italiano di ogni epoca (54.75) e per la prima volta scende sotto i 55 secondi in carriera. Trema il record italiano ...

Universiadi Napoli 2019 – Tiro con l’Arco : giornata storta per l’Italia - nessun azzurro in semifinale : La seconda giornata delle Universiadi si conclude senza squilli per l’Italia, gli arcieri azzurri escono di scena nell’individuale sia nel compound che nell’arco olimpico All’Universiade Estiva giornata avara di soddisfazioni per l’Italia del Tiro con l’arco. Allo Stadio Partenio di Avellino, al termine delle eliminatorie individuali, non ha avuto accesso alle semifinali nessun azzurro, sia nella ...

Universiadi 2019 Napoli/ Risultati live 10 luglio : bronzo nel taekwondo per Flecca! : Universiadi 2019 Napoli: Risultati live di oggi mercoledi 10 luglio. Il programma delle gare, le finali e gli azzurri che saranno oggi protagonisti.

L’inutile e ripetitivo dibattito sulle Universiadi a Napoli : Forse neanche i Pink Floyd avrebbero riempito il San Paolo Caro Amico e Direttore (rigorosamente in ordine alfabetico e con le maiuscole), ti invio una personalissima riflessione. Fanne, ovviamente, l’uso che ritieni. La invio a te per due ragioni: la prima perché ti piace ragionare; la seconda perché il nome della tua testata non include solo tifosi e appassionati di calcio ma c’è spazio anche per chi non è affetto da tifosite , acuta o cronica ...

Universiadi a Napoli - ancora un malore : sprinter algerino finisce al Cardarelli : Uno sprinter algerino, Mohamed Abdelhakim, 20 anni, è stato colto questa mattina da un malore mentre era in procinto di gareggiare sulla pista dello stadio San Paolo di Napoli per le...

Caldo : colpo di calore per un atleta in gara alle Universiadi di Napoli - è in prognosi riservata : Uno sprinter algerino che doveva gareggiare per le Universiadi è stato colto da malore a Napoli per via di un colpo di calore. E’ in condizioni stazionarie, ma resta in prognosi riservata. L’atleta è Mohamed Abdelhakim Guetthouche, 20 anni, che questa mattina ha avuto un colpo di calore mentre era sulla pista dello stadio San Paolo. Immediatamente soccorso dal personale che ha prestato le prime cure del caso, l’atleta algerino ...

Universiadi 2019 NAPOLI/ Risultati live 10 luglio : Flecca in semifinale nel taekwondo : UNIVERSIADI 2019 NAPOLI: Risultati live di oggi mercoledi 10 luglio. Il programma delle gare, le finali e gli azzurri che saranno oggi protagonisti.

Medagliere Universiadi Napoli 2019 : aggiornamento a oggi 10 Luglio : Medagliere Universiadi Napoli 2019: aggiornamento a oggi 10 Luglio Mercoledì 3 Luglio hanno avuto inizio le Universiadi 2019, che quest’anno si disputano a Napoli e termineranno Domenica 14 Luglio. Si tratta di una manifestazione sportiva multidisciplinare alla quale partecipano i ragazzi universitari iscritti agli atenei delle diverse zone del mondo. La competizione non interesserà solo Napoli, bensì tutta la regione campana e sarà ...

Le Universiadi 2019 si disputeranno a Napoli dal 3 al 14 luglio, la competizione multisportiva riservata agli sportivi iscritti agli Atenei di tutto il mondo si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. L'evento coinvolgerà non soltanto il capoluogo campano ma tutta la Regione per una festa totale che avrà una ricaduta importante su tutto il territorio a livello economico e di visibilità.

Universiadi 2019 Napoli/ Italiani in finale oggi : occhio a volley e atletica! : Universiadi 2019 Napoli: gli Italiani in finale oggi mercoledi 10 luglio 2019. Chi saranno gli azzurri che ci regaleranno un altra medaglia?

Universiadi Napoli 2019 – Pallavolo : la Nazionale femminile stacca il pass per la semifinale - gli uomini ai quarti : Battendo il Brasile, la Nazionale femminile stacca il pass per la semifinale mentre gli azzurri accedono ai quarti Nelle Universiadi 2019, prosegue la marcia delle azzurre, che ieri pomeriggio hanno superato il Brasile con un netto 3-0 (25-20, 25-20, 25-19), staccando il pass per la semifinale in programma oggi (ore 20) contro l’Ungheria, vincitrice sul Canada 3-0. Davanti ai 1.500 del Pala Coscioni di Nocera, le ragazze di Marco ...

Universiadi Napoli 2019 – Basket : Italia sconfitta dalla Croazia - gli azzurri giocheranno la finale per l’11° posto : Niente da fare per la Nazionale universitaria di coach Paccariè, sconfitta dalla Croazia con il punteggio di 70-77 Al PalaBarbuto di Napoli la Nazionale Universitaria perde contro la Croazia 70-77 la Semifinale 9°/12° posto del torneo cestistico dell’Universiade di Napoli 2019. Miglior marcatore Azzurro è stato Federico Mussini con 27 punti. In doppia cifra anche Valerio Cucci con 12 punti. “Non posso rimproverare nulla alla squadra ...