RepNa | Insigne sembra destinato a rimanere a meno di colpi di scena

RepNa : Il futuro di Insigne si deciderà dopo la metà di luglio : Il futuro di Lorenzo Insigne nel Napoli è ancora tutto da scrivere. Secondo Repubblica Napoli non sarà deciso nulla almeno fino a metà luglio. Fino a quella data, infatti, l’attaccante è in vacanza, dopo l’impegno della Nazionale. Raiola non smette di guardarsi intorno. Sta valutando quanto siano serie le offerte ricevute dall’Atletico Madrid e dal Psg. Intanto, tiene in caldo per De Laurentiis il messicano Lozano. L’esterno ...

RepNa : De Laurentiis aspetta un’offerta per Insigne - ma il tempo sta scadendo : Il Napoli ha le idee chiare sul mercato che vuole fare e su come condurlo. Chiuso prima Di Lorenzo e adesso Manolas, De Laurentiis adesso attende di sbloccare le trattative con gli attaccanti. Ma non c’è nessuna fretta. Intanto il Napoli sta piazzando tutti gli esuberi che aveva partendo Da Diawara alla Roma, poi Hysaj, Mario Rui e naturalmente Albiol. L’incognita più grande per quello che riguarda il Napoli della prossima stagione è ...

RepNa : Tutte le trattative portano alla possibile partenza di Lorenzo Insigne : Su Repubblica Napoli la strana estate di Lorenzo Insigne. Le ottime prestazioni in Nazionale gli hanno restituito “serenità e la consapevolezza di poter fare la differenza”, ma resta incerto il suo futuro con il Napoli, scrive il quotidiano. Non si placano, insomma, le voci su una sua ipotetica partenza, anche perché il Napoli non ha accantonato l’idea di un altro attaccante, che potrebbe essere Lozano, in base ...

RepNa : Il gol di Insigne in Nazionale può mischiare le carte anche col Napoli : Repubblica Napoli si sofferma oggi sull’importanza del gol – e soprattutto dell’ottima prestazione – di Insigne contro la Grecia in Nazionale, sabato. Lorenzo ha ritrovato il sorriso e ha voltato pagina dopo un finale di stagione piuttosto buio che lo ha visto in polemica con Ancelotti e a un passo dall’abbandonare la squadra ed essere immesso sul mercato. anche il Napoli è felice della svolta di ...