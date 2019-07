Oim: in Libia oltre 640 mila migranti

L'Organizzazione internazionale per le migrazioni ha censito 641.398in,nel periodo marzo-maggio 2019. Secondo il rapporto,provengono da39 nazioni e sono presenti in tutti i 100 comuni libici. Il 9% deisono minori, di cui il 34% non accompagnati. Il 13% sono donne. Il 65% proviene dall'Africa subsahariana,il 29% dal Nord Africa, il 6% da Asia o Medioriente. Il 57% di loro vive in locali in affitto, il 12% in campi informali, il 10% in case messe a disposizione dai datori di lavoro.(Di venerdì 12 luglio 2019)