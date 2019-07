Lo spread apre sotto i 200 puntiRitorno ai livelli di maggio 2018

Borsa Milano apre a -1 - 09%. spread a 292 : 9.43 Borsa Milano apre a -1, 09%.Spread a 292 Come previdibile i mercati hanno accolto male l'annuncio di dazi di Trump al Messico e le Borse europee hanno aperto in netto calo. A Piazza Affari, l'indice Ftse Mib cede l'1,09% sotto i 20 mila punti a 19.729. Fca cede il 4,4%. Parigi cede 0,95%, Londra lo 0,71% e Francoforte 1,34%. Lo spread tra btp e bund tedesco apre in rialzo, oltre la soglia di 290 punti e al momento si attesta a 292 ...

Lo spread apre in rialzo a 287 punti : 9.05 Avvio nuovamente in rialzo per lo Spread tra Btp e Bund che segna 287punti base in rialzo rispetto alla chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano sale al 2,76%. La Borsa di Milano ha aperto in ribasso. L'indice Ftse mib in perdita dello 0,29% a quota 20.803,61 punti. Avvio negativo per tutte le Borse europee. Restano alti i timori per le tensioni tra Usa e Cina .