Annunciato Disintegration | il nuovo sparatutto fantascientifico di V1 Interactive

(Di giovedì 11 luglio 2019) Attraverso un comunicato stampa, Private Division e V1hannooggi, unche sarà presentato ufficialmente il mese prossimo alla Gamescom 2019.è il titolo d'esordio di V1, lo studio indipendente co-fondato nel 2015 da Marcus Lehto, già direttore creativo di Bungie e coautore di Halo. Per l'occasione è stato pubblicato anche il primo trailer."L'opportunità di creare non solo ungioco, ma questo intero studio è stata entusiasmante", ha dichiarato Marcus Lehto, presidente e direttore dello sviluppo alla V1. "È bellissimo poter condividere l'operato di questa squadra fantastica: non vediamo l'ora, il mese prossimo, di presentare al mondo questotitolo a cui stiamo lavorando.""È una grande fortuna lavorare con una persona come Marcus, una vera icona dei videogiochi, che ...

