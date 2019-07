Stop alle chiacchiere | si fa finalmente sul serio | Android Q Beta 5 è qui

Enpa : contenti dello Stop alle botticelle per strada : Roma – “Oggi i cavalli hanno vinta una battaglia. Il testo approvato oggi dalla Commissione Trasporti non e’ il migliore possibile, tuttavia e’ esso rappresenta un buon passo avanti perche’, almeno, risparmiera’ ai cavalli il supplizio del traffico cittadino. Dal canto loro, i sindaci, che troppo spesso hanno ignorato il problema lavandosene le mani, non avranno piu’ alibi. Ricordiamo che molti di tali ...

Entra in vigore la legge Concretezza. Bongiorno : "Con il controllo delle impronte digitali Stop alle truffe"" : La legge “Concretezza” sulla pubblica amministrazione è Entrata in vigore e il regolamento per attuarla è già pronto. Una delle misure più importanti del provvedimento, fortemente voluto dal ministro Giulia Bongiorno, è il controllo della presenza dei dipendenti attraverso le impronte digitali.“Felice di una legge che prevede la drastica riduzione dei tempi delle procedure concorsuali, nuove ...

Al Tour de France Italia e Francia si alleano : raccolta firme per dire Stop al cibo falso : Tour de France: Francia e Italia alleate contro il cibo falso, la raccolta firme alla Grande Boucle Alleanza tra Italia e Francia al Tour de France dove fa tappa la raccolta di firme per dire stop al cibo falso nell‘Unione Europea con l’obbligo di indicare in etichetta la provenienza degli alimenti. L’iniziativa è stata organizzata dall’FNSEA Francese insieme alla Coldiretti, le due maggiori organizzazione agricole presenti in Europa, al ...

Incendio di Brendola - pesante impatto ambientale. Fiumi carichi di schiuma e Stop alle irrigazioni : Il grave Incendio che pochi giorni fa ha colpito la fabbrica di vernici di Brendola, nel vicentino, sta avendo ripercussioni pesanti sull'ambiente circostante e anche sulle aziende agricole sia del...

Incidente sul Monte Bianco : la Valle d’Aosta chiede a Enac lo Stop dei voli di parapendio : A seguito dell’Incidente sul lato sud del Monte Bianco, che lo scorso 26 giugno ha provocato la morte di un pilota francese, il Presidente della Regione Valle d’Aosta Antonio Fosson, in accordo con il Capo della Protezione civile regionale Pio Porretta, ha richiesto all’Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile, l’emissione di un divieto delle attività di parapendio sul versante italiano del massiccio del Monte Bianco. Le correnti ...

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : Henry si allea con ChriStoph e chiede a Denise di sposarlo! : Possono gelosia ed ambizione trasformare un uomo onesto in un complice di gravi crimini? È ciò che si stanno chiedendo i telespettatori tedeschi di Tempesta d’amore, che negli episodi attualmente in onda in Germania stanno assistendo ad una vera e propria trasformazione per uno dei personaggi cardine della quindicesima stagione… Ecco infatti cosa sta accadendo nelle puntate tedesche di Sturm der Liebe! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate ...

Vincent Lambert - Cassazione : “Stop alle cure”. Ma è scontro tra la moglie e i genitori : Nuovo colpo di scena giudiziario nel caso del tetraplegico francese in coma vegetativo: riaperta la possibilità di interrompere idratazione e alimentazione. La moglie: Vincent non avrebbe voluto vivere in questo stato". Ma i genitori si oppongono duramente: "Questo è omicidio".Continua a leggere

Sciopero 25 giugno 2019 trasporti Roma/ Agitazione al via : Stop fino alle 17 : Sciopero 25 giugno trasporti Atac Roma: inizia l'Agitazione, mezzi pubblici capitolini fermi fino alle 17:00 di stasera. Tutti i dettagli

"Salvini? O comanda o si vota Se passa la manovra Stop alle liti" : Intervista di Affaritaliani.it a Guido Crosetto. Salvini? "Vuole dare una sterzata al governo, che finora è andato una volta a destra e una volta a sinistra. Un giorno è stato giustizialista e un giorno garantista. Cerca di fare in modo che l'esecutivo incarni un po’ di più l'anima..." Segui su affaritaliani.it

Cambia il pronto soccorso Stop alle lunghe attese ma senza medici e soldi : Francesca Angeli Oggi sciopera la sanità privata in Lombardia Forza Italia schierata contro il Decreto Calabria Decongestionare i pronto soccorso, intervenire sulla drammatica carenza di personale, garantire parità di accesso a tutti i cittadini alle prestazioni essenziali. Il Servizio sanitario nazionale è in emergenza ma i provvedimenti messi in campo dal governo giallo verde non aggrediscono al cuore il problema che è ...

DIETRO LE QUINTE/ Stop alle correnti : l'idea di Zingaretti per non finire come Renzi : Non è Zingaretti ad aver messo alle porte i Renziani: sono stati loro a non voler entrare nella nuova segreteria Pd. E adesso nel mirino ci sono le correnti

Stop alla finanza speculativa Deutsche Bank pronta alle nozze : Il sogno di Deutsche Bank di fare concorrenza alle grandi banche d'affari americane è ormai infranto e il Ceo Christian Sewing ne prende atto, preparandosi a varare una "bad Bank" in cui scaricare una cinquantina di miliardi di derivati e asset tossici Segui su affaritaliani.it

Napoli - Stop ai treni della linea 1 : metropolitana ferma dalle 15 : Nuovo stop della linea 1 della metropolitana di Napoli. Dopo i guasti di venerdì scorso la linea è completamente bloccata da venti minuti ormai.

