(Di mercoledì 10 luglio 2019) Il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico,l'idea di istituire unsticogestito dallo stesso istituto di previdenza: "In Italia non è presente una soluzione di previdenza complementare pubblica, come in altri Paesi. Tale vuoto potrebbe essere colmato attraverso la creazione di una forma complementare pubblica gestita dall'Inps, volontaria e alternativa alle forme complementari private".