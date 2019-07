I 12 luoghi della Terra dove ci si sente sulla Luna a 50 anni dalla missione Apollo 11

meteoweb.eu

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Il 20 luglio 1969, Neil Armstrong posava per la prima volta i piedisuperficiere nella storica11NASA. Il suo “piccolo passo per l’uomo” è stato davvero un “grande salto per l’umanità”, considerando che anche le missioni successive hanno segnato una tappa importantissima nell’esplorazione spaziale umana. Chissà quanti, appassionati di astronomia e non, avranno sognato di “camminare”, proprio come fecero Armstrong e compagni. Ma per avere un’idea di quella sensazione e di quel paesaggio non siamo necessariamente costretti a imbarcarci su una navicella spaziale. Il nostro pianeta, infatti, riserva spettacolari paesaggi, molto simili a quelli del nostro unico satellite, alcuni anche dall’aspetto e caratteristiche altrettanto inospitali, alcuni decisamente meno facilmente accessibili di altri. Da Lanzarote all’Islanda passando per la nostra ...

