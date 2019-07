Chi è Eva Collé | modella | artista e personaggio controcorrente

Morto Alessio - rapper 22enne : all'ospedale staccano le macChine che lo tenevano in vita : Alessio non ce l'ha fatta. Dichiarata la morte cerebrale, oggi pomeriggio 10 luglio i medici hanno staccato le macchine che tenevano in vita Alessio Marinato, un giovane rapper che...

Alessandra Locatelli - la vicesindaca sceriffa che voleva rimuovere la foto di Mattarella : Chi è la ministra alla Famiglia : Nella foto principale del suo stesso profilo Facebook, la si vede sullo sfondo. Davanti, il simbolo della Lega, la nuova Lega, quella di “Salvini premier”. E in effetti, la sua immagine politica è inscindibile dall’ascesa di Matteo Salvini: è proprio grazie al nuovo corso sovranista del Carroccio, impresso dall’attuale ministro dell’Interno, che Alessandra Locatelli ha costruito la sua, di (fulminea) carriera: una folgorazione che l’ha portata, ...

Caldo africano in Sicilia - picChi di +44°C : situazione drammatica per gli incendi a Catania e Siracusa - gente intossicata evacuata con i gommoni. Allarme per i fenicotteri delle Saline di Priolo [FOTO e VIDEO] : Ultime ore di Caldo drammatiche in Sicilia, prima della rinfrescata che dalla serata porterà – con un forte vento di maestrale – a un netto calo delle temperature molto atteso per smorzare la cappa di Caldo africano che da cinque giorni opprime l’isola. Le temperature massime hanno raggiunto valori elevatissimi oggi nei settori sud/orientali dell’isola, mentre sono già crollati nella parte occidentale. A Trapani, ad ...

Salvatore Di Carlo : “UeD non volle trasmettere le nozze con Teresa Cilia - non volevano risChiare” : Salvatore Di Carlo, marito di Teresa Cilia, racconta ai follower perché decise di far seguire la cerimonia delle nozze con la compagna da Pomeriggio5, invece che da Uomini e donne, trasmissione che li ha lanciati entrambi: “Ci dissero che non avrebbero avuto riscontri di tipo economico o di visibilità, non volevano rischiare”.Continua a leggere

Chi è Eva Collé - modella - artista e personaggio controcorrente : Ribelle, anticonformista, vagabonda, spudorata e misteriosa. Eva Collé era, in principio, un fenomeno underground. A 27 anni, la modella e artista italiana che, per sua orgogliosa ammissione, si mantiene soprattutto facendo la sex worker a Berlino, si è fatta conoscere per le sue dichiarazioni sfrontate tramite blog e social, fino ad attirare l’attenzione di un ampio pubblico e dei media tradizionali. Ha fatto parlare di sé e ha incuriosito così ...

Ciclismo – DiChiarazioni shock di Lance Armstrong : “doping? Abbiamo fatto quello che dovevamo fare” : Affermazioni importanti di Lance Armstrong ai micrfoni di NBC Sports: l’ex ciclista torna a parlare delle sue vittorie cancellate per doping al Tour de France E’ iniziato da pochi giorni il Tour de France 2019 e non sono mancate le forti emozioni. Ieri la vittoria di Elia Viviani in volata a Nancy ha fatto sognare tutti gli appassionati italiani, ma la Grande Boucle fa sempre tornare in mente anche altri avvenimenti, come i ...

Palermo - incendi a Bellolampo : case evacuate - bloccati compattatori cariChi di rifiuti : Brucia ancora la provincia di Palermo. Dopo una notte di paura che ha tenuto in ansia gli abitanti di Alia, Misilmeri, dove due persone sono rimaste intossicate, e Monreale, le fiamme continuano a spaventare anche oggi. incendi stanno minacciando la montagna che sovrasta Bellolampo. In via Poggio del Pineto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco e in azione ci sono anche due canadair. Alcune villette minacciate dalle fiamme sono ...

Tiene le lenti a contatto sotto la doccia e finisce per perdere un ocChio : “Il mio ottico non me l’aveva mai detto” : Non si toglie le lenti a contatto sotto la doccia e finisce per perdere un occhio. La storia di Nick Humphreys è finita su tutti i tabloid inglesi e sta facendo il giro del mondo via social. Il 29enne calciatore dilettante di Shrewsbury nello Shropshire inglese, ha contratto una rara infezione parassitaria all’occhio destro (cheratite da Acanthamoeba) molto probabilmente per non essersi mai tolto le lenti né mentre faceva sport né mentre si ...

Maltempo - Marche in ginocChio. Tanti danni - Numana devastata da pioggia e vento : Un martedì terribile, terrificante sulla costa adriatica. E potrebbe non essere finita qui. La tempesta di pioggia e vento ha lasciato il segno, un segno pesante. Spiagge devastate, strade...

Vendeva senza permesso capi del marChio “Greek Freak” : Antetokounmpo lo denuncia - i dettagli : Antetokounmpo cita a giudizio un uomo della Pennsylvania: Vendeva senza permesso i capi d’abbigliamento del suo marchio “Greek Freak” Brutta bega per Antetokounmpo: il cestista greco ha scoperto un uomo che Vendeva in t-shirt e indumenti vari del marchio “Greek Freak” senza permesso e ha deciso di citarlo in giudizio. Antetokounmpo ha registrato lo scorso anno il suo marchio “Greek Freak” e dopo ...

Tiro a volo - Universiadi 2019 : nello skeet masChile è 15° Alessio Levato. Oro a Nicolas Vasiliou : Nell’ultima gara del Tiro a volo in programma alle Universiadi, lo skeet maschile, conclude al 15° posto nelle eliminatorie Alessio Levato, l’unico azzurro in gara. Al termine della finale oro al cipriota Nicolas Vasiliou, argento al finlandese Timi Valloniemi, bronzo all’indiano Angad Vir Sing Bajwa. In finale il cipriota, che aveva ottenuto l’ingresso in finale al sesto posto soltanto dopo lo shoot off, rompe 56 ...

Caso Bellomo - sms a ricercatrice : “Sei un animale - il tuo dna malato”. Un’allieva : “Il suo è contratto di sChiavitù sessuale” : Parlava alla sorella del contratto scritto da Francesco Bellomo. Un contratto che lei aveva firmato e che definiva di “schiavitù sessuale“. Un’altra borsista invece ha riferito di essere stata “punita” per aver violato gli obblighi imposti da quel documento, finendo in una rubrica sulla rivista della Scuola con “dettagli intimi sulla sua vita privata”. Mentre da un’altra ancora avrebbe preteso che ...

Lazio - sei milioni a Chi rileva aziende in crisi : Roma – La Giunta regionale del Lazio ha approvato oggi le linee di indirizzo per l’accesso al fondo rotativo per il recupero di aziende in crisi da parte dei dipendenti e per l’individuazione del soggetto gestore che si occupera’ dell’attuazione degli interventi del ‘Workers buyout’ (Wbo) per i 6 milioni di euro nel triennio 2019-2021 autorizzati con la Legge di Stabilita’ 2019. Potranno ...