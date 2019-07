Addio a Stefano Rosini | padre del collega Gianni L’abbraccio della redazione

Stefano De Martino in Rai/ Maurizio Costanzo : 'Spero solo non sia un Addio...' : Stefano De Martino in Rai, Maurizio Costanzo approva la scelta ma commenta: 'Spero solo non sia un addio definitivo a Mediaset'

Mi manchi! Belen Rodriguez e il bacio d'Addio a Stefano De Martino : Belen Rodriguez ha pubblicato un'Instagram story, che la immortala mentre dà un lungo bacio a Stefano De Martino: i due si separano per gli impegni di lavoro. Le vacanze per Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono finite, almeno per il momento. E' ormai risaputo che, per chi lavora nel mondo dello showbiz, gli impegni non mancano mai.-- E per i genitori di Santiago è arrivato il momento di separarsi. Prima del nuovo addio, ...

Belen e Stefano si separano - bacio d’Addio : “Tu mi manchi” (Foto) : Stefano e Belen news, il bacio d’addio dopo le vacanze Le (prime) vacanze sono finite. Ed è tempo dei saluti. Belen e Stefano si sono separati per i loro impegni lavorativi. Non sono presenti solo in Tv, ma sono i protagonisti anche di scatti fotografici per marchi famosi e per eventi a cui non possono […] L'articolo Belen e Stefano si separano, bacio d’addio: “Tu mi manchi” (Foto) proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Stefano Torrese single dopo l'Addio a Pamela Barretta : A poche settimane dalla fine delle registrazioni del trono over di 'Uomini e Donne', i fan si interrogano sul destino delle coppie formatesi (o mollatesi) negli ultimi mesi. Un gran mistero aleggia sul capo di Stefano Torrese e Pamela Barretta che, nel corso dell'ultima puntata, ha preferito concludere la frequentazione dopo le omesse conversazioni del cavaliere con Roberta Di Padua. Uomini e ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino inseparabili : baci prima dell’Addio a Milano : Da quando è tornato (ufficialmete) l’amore Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono inseparabili. Divisi per molto tempo, in cui Belen è stata fidanzata col centauro della motoGp Andrea Iannone, i due sono sempre insieme nella vita reale, sui social e a breve anche sul piccolo schermo. Per l’estate infatti Belen e Stefano sono attesi in coppia per una doppia prova da conduttori sulla Rai, prima “La notte della Taranta”, e poi, si vocifera, ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino inseparabili : baci prima dell'Addio a Milano : Da quando è tornato (ufficialmete) l?amore Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono inseparabili. Divisi per molto tempo, in cui Belen è stata fidanzata col centauro della motoGp...

Trono Over - Pamela furiosa dopo l’Addio a Stefano : “Parlate a vanvera” : Pamela Barretta tornerà a Uomini e Donne dopo aver lasciato Stefano Torrese? Qualche giorno fa c’è stata una nuova registrazione di Uomini e Donne. E in questa occasione sono tornati in studio Stefano Torrese e Pamela Barretta, i quali hanno confermato di essersi lasciati dopo le rivelazioni fatte da Roberta 10 giorni fa. Tuttavia poi Pamela Barretta, in base alle anticipazioni circolate on line su questa puntata, è stata invitata dalla ...