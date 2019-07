Dacia Maraini : "In Italia cresce la Violenza contro le donne che fanno di testa propria" : “In Italia c’è una crescita della violenza nei confronti delle donne. Soprattutto di quella verbale. La cosa mi allarma molto perché è facile che poi si passi alla violenza fisica”. Dacia Maraini non nasconde la sua preoccupazione per il clima ostile alle donne - soprattutto a quelle che “dimostrano di agire con la propria testa, senza chiedere il permesso” - che sta crescendo in Italia. La ...

Violenza su donne : Nobili (Pd) - ‘contributo Spadafora nulla rispetto a Boschi’ (2) : (AdnKronos) – “I nostri governi con Maria Elena Boschi hanno stanziato 33 milioni per il piano anti-Violenza per il 2019 e il 2020, hanno trovato le risorse per i centri anti-Violenza, hanno attuato e finanziato il piano anti-Violenza dal 2015 al 2017, previsto bandi pubblici e trasparenti per oltre ulteriori 30 milioni di euro per progetti su Violenza sul territorio. Il governo di Spadafora non solo non ha messo un euro in più ...

Salta il piano sulla Violenza contro le donne - Spadafora contro Salvini : 'Alimenta odio' : Un nuovo scontro agita il governo gialloverde. Stavolta, a "innescare la miccia' è Vincenzo Spadafora, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alle Pari Opportunità. Il pentastellato, in un'intervista al quotidiano Repubblica, denuncia una "pericolosa deriva sessista" e punta il dito contro il ministro dell'interno Matteo Salvini. La Lega, compatta, ha subito fatto quadrato attorno al suo leader e ha chiesto scuse e dimissioni. ...

Violenza su donne : Di Maio - ‘Spadafora non si dimette - punto’ : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “Spadafora non si dimette. Punto. E ora andiamo avanti, sono stanco di queste polemiche inutili”. Lo dichiara il vicepremier e ministro, Luigi Di Maio.L'articolo Violenza su donne: Di Maio, ‘Spadafora non si dimette, punto’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Violenza donne - 54mila richieste aiuto : 18.41 Nel 2017, 54.706 donne hanno contattato almeno una volta un centro antiViolenza, in media 173per ogni centro. Lo rileva l'indagine Istat-Cnr. Sono state 32.632 le donne che, sempre nel 2017, hanno iniziato un percorso di uscita dalla Violenza. Le strutture del Nord hanno accolto in media 143 donne, quasi il doppio che al Sud (58).Le donne straniere che si sono rivolte a un centro antiViolenza sono state 8.711, 28 in media per ogni ...

Violenza sulle donne - Fico : “Spadafora intervenuto nell’ambito delle sue competenze. Dimissioni? Certo che no” : C’è motivo per il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alle Pari opportunità, Vincenzo Spadafora, di dimettersi? “Certo che no”. Ha risponto così il presidente della Camera, Roberto Fico, a margine della conferenza organizzativa della Cisl, commentando le parole del vicepremier Matteo Salvini. “Quando interviene pubblicamente interviene nel’ambito delle sue competenze, perché ha analizzato un ...

Violenza sulle donne - la Regione Lazio è impreparata : Dalle indagini Istat-CNR sui centri anti-Violenza, emerge che le denunce crescono ma le donne, nella mia Regione, mancano di un supporto necessario Il Lazio è tra le poche regioni, insieme a Basilicata e Sicilia, ad avere meno di un centro anti-Violenza ogni 100mila donne (14 anni e più), ovvero il valore di 0,9, poco più della Sicilia e della Basilicata appunto, 0,8; mentre tutte le altre regioni si attestano almeno al ...

Violenza sulle donne - Salvini : “Per Spadafora io maschilista? Cosa sta a fare al governo con me? Fossi in lui mi dimetterei” : L’accusa di sessismo da parte del sottoregretario Spadafora a Salvini per il caso della comandante Rackete? “Cosa sta a a fare al governo con me? Sta al governo con un pericoloso maschilista? Fossi in lui mi dimetterei. Non ritendendomi io razzista e maschilista non ho nulla da rispondere”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini, al Cara di Mineo (Catania), risponde alla stampa sulle accuse di sessimo e ...

Violenza su donne : Valente - ‘gravissimo Salvini abbia cancellato conferenza stampa’ : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “Nessuna polemica o gioco delle parti sulla pelle delle donne, si cerchi visibilità altrove. Il sottosegretario Spadafora dovrebbe evitare di ingaggiare una strumentale battaglia politica sul contrasto alla Violenza di genere con il suo stesso governo e pensare solo ad attuare più velocemente il piano antiViolenza, sostanzialmente bloccato da oltre un anno”. Lo dice la senatrice del Pd Valeria ...

Violenza su donne : Valente - ‘gravissimo Salvini abbia cancellato conferenza stampa’ (2) : (AdnKronos) – “Per le donne invece -sottolinea Valente- contano fatti e risultati, tutte le energie devono essere spese in questa direzione : faccio l’esempio del Codice Rosso, hanno respinto senza motivazione ,e nonostante gli appelli provenienti da più parti, tutti i 90 emendamenti proposti per rafforzare la tutela delle donne vittime di Violenza. Oggi ci si muove nel solco avviato dai precedenti governi, non sono ...

Violenza sulle donne - Erika Stefani contro Spadafora : "Vile utilizzare un tema così" : L’intervista a Repubblica del sottosegretario alle Pari opportunità, Vincenzo Spadafora, non è affatto piaciuta alla Lega. Spadafora infatti si è chiesto: “Come facciamo a contrastare la Violenza sulle donne, se gli insulti alle donne arrivano proprio dalla politica, anzi dai suoi esponenti più importanti?”. E ha individuato tra questi “gli attacchi verbali del vicepremier alla capitana ...

Aic - Damiano Tommasi presenta #FACCIAMOGLIUOMINI : progetto contro la Violenza sulle donne : Damiano Tommasi presenta #FACCIAMOGLIUOMINI, il progetto di AIC, realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità, volto alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne. “Il simbolo del progetto è un narciso, un fiore che ha un doppio significato. Rappresenta vanità e bellezza dell’uomo. L’Aic – ha affermato ancora Tommasi – vuole ...

Violenza su donne : intesa Regione Lombardia-Ordine avvocati per formazione : Milano, 18 giu. (AdnKronos) - Un protocollo d'intesa in materia di formazione al contrasto della Violenza sulle donne, all'interno degli interventi di prevenzione e sostegno alle vittime, che mette a disposizione 40mila euro di finanziamento. Lo hanno firmato la giunta della Regione Lombardia, su pr

Miss Progress e Amnesty International contro la Violenza sulle donne : Dopo la Fondazione IEO-CCM per il tema Salute e il WWF per l’Ambiente, l’associazione culturale In Progress annuncia la collaborazione