Trovato cadavere con ferita alla testa | indagini in corso

Carrara - Trovato il cadavere di un giovane in un fosso. Accanto c’era una bicicletta : Il cadavere di un uomo è stato trovato in un fosso a Carrara in zona del Castello Rosso di Ficola. Accanto al corpo, nel fosso, è stata trovata una bicicletta. Sul posto sono intervenuti il 118, vigili del fuoco e carabinieri. Si indaga per stabilire le cause del decesso: forse è rimasto vittima di una caduta.

Giallo a Roma : Trovato cadavere di neonata nel Tevere. Allarme dato da un pescatore : Il cadavere di una bambina è stato trovato nel Tevere, a Roma. Il piccolo corpicino è stato recuperato all'altezza del ponte di Mezzocammino, periferia Sud della Capitale, nei...

Roma - Trovato nel Tevere il cadavere di una neonata : Poco prima delle 16 una neonata senza vita è stata ritrovata nel Tevere all'altezza del ristorante galleggiante l'Anaconda, nella zona di Magliana Vecchia a Roma

Era senza gambe e senza testa! Cadavere mutilato Trovato in spiaggia dai bagnanti : Orrore a Gela, in Sicilia, dove alcuni bagnanti, sotto choc, hanno trovato un Cadavere mutilato sulla spiaggia. È successo intorno alle 18:30 di ieri, lunedì 1 luglio, in contrada Roccazzelle, nei pressi del lido "Accidia". Il corpo senza vita, non si sa ancora se di un uomo o di una donna, è stato scoperto in avanzato stato di decomposizione: era senza testa, senza gambe e con un solo braccio e aveva addosso un giubbotto nero con cappuccio. Sul ...

Ostia : Trovato cadavere in camper - possibile causa naturale : Roma – Il cadavere di un uomo di 49 anni, in avanzato stato di decomposizione, e’ stato ritrovato in un camper a Ostia, nel X municipio di Roma. Il ritrovamento e’ avvenuto intorno alla mezzanotte di ieri in piazzale Mediterraneo. A scoprire il cadavere sono stati alcuni agenti di Polizia durante un controllo. Secondo una prima ricostruzione, il decesso sembra essere legato a cause naturali, probabilmente un malore. La salma ...

Donna uccisa a Carini - si complica la posizione dell’ex marito : Trovato acido sul cadavere : Si complica la posizione di Marco Ricci, l'uomo accusato di avere ucciso l'ex moglie, Anna Scavo, all'interno del negozio di Carini (Palermo) in cui la Donna lavorava. Sul luogo del delitto è stata trovata una siringa con dell'acido all'interno e la sostanza era anche sul volto e all'interno della bocca della vittima. La presenza della sostanza sul corpo della Donna fa pensare infatti che l’indagato abbia tentato di sfregiare la sua ex, che poi ...

Pavia : identificato cadavere riTrovato nel Po ad aprile : Milano, 18 giu. (AdnKronos) - E' di un cittadino brasiliano di 22 anni il corpo ritrovato lo scorso 9 aprile sulle sponde del Po, nel territorio di Pieve del Cairo, in provincia di Pavia. Le indagini dei carabinieri di Voghera hanno permesso di identificare il cadavere: si tratta di Pedro Casteluci

Tragedia in Lombardia : riTrovato il cadavere del giovane scomparso nel fiume Oglio : Dopo circa un’ora di ricerche serrate è stato ritrovato il cadavere del giovane scomparso nel fiume Oglio. Si trovava a quattro metri di profondità e a una quindicina di metri dal punto in cui era stato visto scomparire. Il 17enne era entrato in acqua poco dopo le 14 di oggi, nell’Oglio a Palosco, per recuperare una palla. Il ragazzo è stato probabilmente trascinato sott’acqua da un mulinello. Gli amici hanno tentato di ...

Operaio FCA esce per andare al lavoro e scompare : il cadavere Trovato nel fiume Liri : Il corpo di Piero Pallagrosi è stato ritrovato verso le 12 nell'alveo del fiume Liri da Carabinieri, Polizia e Guardia di...

Auto in fiamme a Cerignola - all’interno riTrovato il cadavere carbonizzato di una donna : Il fatto avvenuto nei pressi del “bivio della lupara”. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco di Cerignola, anche carabinieri e polizia che dovranno risalire all’identità della vittima per poi ricostruire l’accaduto.Continua a leggere

Milano - Trovato cadavere in fiume Lambro : 19.29 E' stato ritrovato nel fiume Lambro, a Milano, il corpo di un uomo. Si tratterebbe del peruviano di 32 anni che domenica sera sarebbe stato prima picchiato e spinte nel fiume, all'interno del Parco Lambro. Il cadavere è stato avvistato da un passante.