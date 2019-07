Sidney | morto a 21 anni per un frullato proteico | il padre | ' State attenti ai beveroni'

Blastingnews

(Di martedì 9 luglio 2019) Lachlan Foote era una giovane promessa della musica. Un anno e mezzo fa, alla vigilia del suo 22esimo compleanno, i genitori lo trovarono senza vita nel bagno della loro abitazione sulle Blue Mountains (catena montuosa a ovest di Sydney, nella parte sud-est dell'Australia). Secondo il coroner, a farlo collassare, sarebbe stata l'eccessiva dose di caffeina contenuta nel suo. Ora, come riportato dal Daily Mail, ilNigel, sperando di evitare altre tragedie, ha lanciato un avvertimento: "Fate attenzione, certivi possono uccidere". La morte di Lachlan Foote Lachlan Foote, venne trovatoil giorno di Capodanno. Per mesi e mesi la causa del suo decesso è stata un vero e proprio mistero. Appassionato di musica, pieno di vita e interessi, Lachlan era un ragazzo sano e non soffriva di alcuna patologia. Secondo il rapporto conclusivo delle indagini ...

