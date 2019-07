Prezzi benzina | diesel e gpl | prosegue la fase di calma sulla rete carburanti

meteoweb.eu

(Di martedì 9 luglio 2019)ladiitaliana: non si registrano oggi movimenti deiraccomandati da parte delle compagnie. Sul territoriopraticati senza scosse. In particolare, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’Osservadel Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self dellaè pari a 1,591 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,587 a 1,608 euro/litro (no-logo a 1,573). Il prezzo medio praticato delè a 1,477 euro/litro, con le compagnie che passano da 1,473 a 1,493 euro/litro (no-logo a 1,458). Quanto al servito, per la verde il prezzo medio praticato è di 1,728 euro/litro, con gli impianti colorati che vanno da 1,698 a 1,800 euro/litro (no-logo a 1,621), mentre per illa media è a 1,616 euro/litro, con i punti vendita delle ...

Staffetta : Dalla prima pagina - Medie di benzina e denso Btz ancora in rialzo. Stabili i gasoli: Ancora forti aumenti di benzi… - sicurmoto : RT @sicurauto: Dove costa meno la benzina in Italia: siti e app per verificare i prezzi - sicurauto : Dove costa meno la benzina in Italia: siti e app per verificare i prezzi -