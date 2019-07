Palinsesti Rai autunno 2019 in diretta | le novità della prossima stagione

Palinsesti Rai autunno : chiude Mezzogiorno in famiglia - Fazio trasloca su Rai2 : I nuovi Palinsesti Rai per la stagione tv 2019-2020 si preannunciano ricchi di colpi di scena e di grandi novità che riguardano sia il prime time che il daytime. Tra graditi ritorni e numerose conferme, ci sarà spazio anche per delle nuove produzioni che vedremo in onda nel corso della stagione autunnale delle tre reti della Tv di Stato. Confermatissima la presenza di Mara Venier, che raddoppierà il suo impegno sulla rete ammiraglia Rai mentre ...

Simona Ventura - rivoluzione sportiva in Rai : come frega Magalli - terremoto Palinsesti : come anticipa il sito Davide Maggio, Simona Ventura sarà impegnata in due progetti la prossima stagione. Il primo è il Collegio, il docu-reality che segue passo dopo passo giovani italiani mentre vivono nei vestiti e nelle abitudini di epoche passate (il ruolo era stato ricoperto per tre anni da Gia

Palinsesti Rai 2019 – 2020 : Magalli resiste a I fatti vostri - la coppia Fialdini – Timperi si spacca : In attesa della presentazione ufficiale agli inserzionisti pubblicitari prevista il 9 luglio arrivano diverse indiscrezioni circa i Palinsesti della prossima stagione Rai, sottoposti in data 5 luglio al vaglio del Cda. Stando a quel che riporta Antonella Nesi per l’Adnkronos ci sarebbero molti titoli classici ma con conduzioni rinnovate. E soprattutto I fatti vostri di Giancarlo Magalli resta lì dov’è, dopo le voci degli scorsi mesi ...

Anticipazioni Palinsesti Rai autunno 2019-20 : Antonella Clerici esclusa dal prime time : Trapelano Anticipazioni sui palinsesti della prossima stagione televisiva 2019-2020 del gruppo Rai, la quale si preannuncia ricca di novità e colpi di scena. In molti si chiedono cosa ne sarà di Simona Ventura dopo il ritorno in punta di piedi nella tv di Stato, ma anche chi condurrà il Festival di Sanremo e quali sono i nuovi progetti televisivi che avranno come protagonista lo showman siciliano Fiorello. Occhi puntati anche su Antonella ...

Anticipazioni Palinsesti Rai : accorciata La prova del cuoco - Clerici fuori dal prime time : Tante novità bollono in pentola per la prossima stagione televisiva del gruppo Rai. I nuovi palinsesti, che saranno presentati agli inserzionisti pubblicitari il prossimo 9 luglio, pullulano di nuovi programmi, ma anche di graditi ritorni e di riconferme. Tra i volti noti che rivedremo sulla rete ammiraglia vi segnaliamo Mara Venier, che ritroveremo al timone di Domenica In, ma anche Elisa Isoardi, che condurrà una nuova edizione de La prova del ...

Palinsesti Rai - indiscrezioni bomba : la domenica arriva la Fialdini - Magalli resta con 'I Fatti Vostri' : Martedì 9 luglio l'ufficialità, ma qualche anticipazione sulla prossima stagione inizia a circolare: tante le conferme ma...

Palinsesti Rai 2019/20 : Antonella Clerici fuori dal prime time - Venier confermata (RUMORS) : Grande attesa per i nuovi Palinsesti Rai della stagione tv 2019-2020. Tante le novità che bollono in pentola per quanto riguarda programmi e conduttori della tv di Stato. Numerose dovrebbero essere le conferme tra cui quella di Mara Venier a Domenica In, Amadeus al timone de I Soliti Ignoti, ma anche del gradito ritorno come nel caso di Fiorello. Non mancano però i colpi di scena, come nel caso di Antonella Clerici che dovrebbe rimanere senza un ...

Anticipazioni Palinsesti Rai autunno : stop per la Clerici - Amadeus in pole per Sanremo : Cosa vedremo sulle reti Rai nel corso della prossima stagione televisiva autunnale? È questa la domanda che si pongono i tantissimi spettatori, curiosi di scoprire quelle che saranno le novità proposte da mamma Rai a partire dal mese di settembre 2019. Una nuova stagione che si preannuncia ricca di appuntamenti in prima serata, ma anche di ritorni importanti come nel caso di Fiorello che sarà protagonista di uno show sulla rete ammiraglia Rai. I ...

La presentazione dei Palinsesti Rai 2019-2020 e la voglia di discontinuità : Ve l'abbiamo già descritta in anteprima giorni fa proprio da queste colonne. Il riferimento è alla presentazione dei palinsesti della televisione pubblica che andrà in scena martedì 9 luglio. Già, diciamo proprio "in scena" perchè quest'anno la Rai ha deciso che si cambia. I retroscena di Blogo: ecco i palinsesti Rai, show in esterna a Milano il 9 luglio Ecco come sarà la presentazione 2019 a ...

Antonella Clerici - la Rai la cancella dai Palinsesti : lei risponde così su Instagram : FQ Magazine Lorella Cuccarini con il volto tumefatto: “Schiantata al suolo per colpa di una buca” Dopo l’addio alla Prova del Cuoco, ora arriva la cancellazione di Sanremo Young: la Rai esclude così definitivamente Antonella Clerici dai suoi palinsesti. È l’indiscrezione pubblicata dal sito TvBlog, secondo cui il talent da lei ...

Antonella Clerici cancellata dai Palinsesti Rai - niente più Sanremo Young. Lei : "Un sorriso senza parole" : Antonella Clerici non sarebbe presente nel palinsesto della Rai. Stando a quanto riporta il sito Tv Blog, Sanremo Young sarebbe stato cancellato per la prossima stagione televisiva. La conduttrice non solo non avrà più il suo teen talent, ma non avrà nemmeno (forse) un contratto in esclusiva con l'a

Antonella Clerici fuori dai Palinsesti Rai? Sui social l’enigmatico commento : Secondo i rumors alla conduttrice non sarebbe stato affidato alcun programma televisivo nella prossima stagione

Tour de France 2019 in tv : i Palinsesti di Eurosport e RAI. Orari - programma e streaming : Tutto pronto per il via: siamo ad una settimana dalla grande partenza, quella di Bruxelles (Belgio), per il Tour de France 2019. Sabato prossimo, 6 luglio, si assegna la prima Maglia Gialla: c’è grande attesa per la Grande Boucle che, mai come quest’anno, si preannuncia davvero molto equilibrata. Ventuno tappe appassionanti: andiamo a scoprire come seguirle giorno dopo giorno in TV. Tour de France 2019 in TV Sarà possibile seguirlo ...