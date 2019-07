Grande Fratello 16 | Kikò Nalli | Mi hanno proposto un programma televisivo insieme

Grande Fratello : Cristian e Michael hanno smesso di seguirsi nei social. Leggi la frecciatina di Cristian… : La scorsa settimana parlando di Michael Terlizzi, Cristian Imparato ha dichiarato che gli viene l’ansia ogni volta che lo sente, ma ha anche aggiunto di volergli bene. “Michael, rispondi tu! In che rapporti siamo... L'articolo Grande Fratello: Cristian e Michael hanno smesso di seguirsi nei social. Leggi la frecciatina di Cristian… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Ho lasciato la tv! Walter Nudo opinionista al Grande Fratello Vip 2019? : L'inserimento del vincitore del GF Vip tra gli opinionisti dell'edizione 2019 è stato smentito dallo stesso Nudo, che si è ritirato dalla televisione e non ha alcuna intenzione di tornare sui suoi passi. L'ex gieffino ha mandato un messaggio di "in bocca al lupo" al nuovo conduttore del reality Alfonso Signorini. I fan dell'attore e conduttore, però, si mettano l'animo in pace: Nudo ha lasciato la televisione italiana e non ha alcuna intenzione ...

Valentina Vignali : Più 13 chili dopo il Grande Fratello - mai avuto tutto questo peso da perdere : “Il mio grasso dopo due mesi di Grande Fratello si sta levando. La vostra stupidità, invece, come va?”: è questa la risposta di Valentina Vignali ai commenti sulla sua forma fisica, alcuni talmente pesanti da rasentare il body shaming. La cestista e influencer aveva raccontato fin da subito di avere accumulato peso durante l’esperienza vissuta nella Casa del reality show di Canale5. Ai follower che la seguono in maniera sana ha rivelato che sono ...

Grande Fratello - la verità di Martina su Daniele : 'Non siamo fidanzati - sono molto presa' : Tra i protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello 16 vi sono sicuramente Daniele e Martina, i quali all'interno della casa più spiata d'Italia si sono avvicinati moltissimo. La vincitrice del reality show condotto da Barbara D'Urso non ha mai nascosto il suo interesse nei confronti del bel Daniele, anche se tra i due non è mai sbocciato il vero e proprio amore. E a distanza di un mese dalla fine del programma, ecco che Martina ha ...

Taylor Mega sempre più vicina ad Erica del Grande Fratello : 'Mai detto di essere etero' : L'ultima edizione del Grande Fratello ha permesso alla bellissima Taylor Mega di conoscere Erica Piamonte, la ragazza dichiaratamente bisesessuale, con la quale ha stretto un rapporto di amicizia che prosegue anche adesso che ormai si sono spenti i riflettori del reality show condotto da Barbara D'Urso. Sono state diverse le occasioni in cui le due ragazze sono state beccate insieme e proprio in queste ore la bella Taylor ha risposto anche a ...

Gianmarco Onestini e quel legame “vero” dopo il Grande Fratello : Gianmarco Onestini e quel legame “vero” dopo il Grande Fratello: “Basta uno sguardo” Gianmarco Onestini ha di recente dichiarato di essere single. Chi sperava che fosse decollata una love story con Erica Piamonte conclusosi il Grande Fratello Nip è rimasto a bocca asciutta. Tuttavia finito il reality ha avuto modo di continuare a coltivare un […] L'articolo Gianmarco Onestini e quel legame “vero” dopo il ...

Ilary Blasi ecco perché ho lasciato il Grande Fratello Vip : Ilary Blasi dice addio al “Grande Fratello Vip”. In un’intervista fatta al settimanale “Chi,” la conduttrice spiega i motivi del suo addio al reality: «Era un programma che desideravo molto fare e mi sono tolta questa soddisfazione. Ogni anno è venuta fuori una parte di me ma, come in tutte le cose, c’è un inizio e una fine. Ho capito come funzionava e volevo lasciare quando per me era ancora una figata farlo, non volevo correre il rischio ...

Grande Fratello - Gennaro Lillio a Francesca De Andrè per il padre : "La vita ti deve ancora un sogno" : Il dolcissimo messaggio dell'ex gieffino su uno dei più grandi desideri della ragazza: poter riabbracciare il padre.

Taylor Mega : "No al Grande Fratello Vip - voglio dedicarmi alla recitazione" : Taylor Mega dice no al Grande Fratello Vip. L'influencer da quasi due milioni di follower su Instagram ha deciso di darci un taglio con le esperienze televisive per dedicare anima e corpo alla recitazione. Ad annunciare il ritiro dalle scene dei reality è stata la stessa modella, che sulle Storie di Instagram ha risposto a uno dei suoi seguaci a proposito di una sua potenziale partecipazione al programma di Canale 5, che sarà condotto dal ...

"Ecco perché ho lasciato il Grande Fratello Vip" - : Alessandro Pagliuca Ilary Blasi svela per la prima volta la ragione per la quale ha abbandonato il Grande Fratello Vip La prossima edizione del Grande Fratello Vip sarà condotta da Alfonso Signorini. Stando alle ultime news dalla presentazione dei palinsesti Mediaset, dovrebbe andare in onda alla fine del 2019. Ilary Blasi quindi ha deciso di commentare il suo addio al programma di Canale 5 e ha spiegato per quale motivo ha scelto di ...

Ilary Blasi : "No al Grande Fratello Vip 4 e Temptation Island Vip 2" : Ilary Blasi, in una lunga intervista, rilasciata al settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, ha svelato, per la prima volta, i motivi che l'hanno spinta a lasciare la conduzione del 'Grande Fratello Vip': Il Grande Fratello Vip era un programma che desideravo molto fare e mi sono tolta questa soddisfazione. Ogni anno è venuta fuori una parte di me ma, come in tutte le cose, c’è un inizio e una fine. A me piace la parte divertente, ...

Ilary Blasi : Perchè Ho Abbandonato il Grande Fratello Vip! : Ilary Blasi, dopo un periodo di incertezze, ha rilasciato delle dichiarazioni sul programma che ha sempre condotto, il GF Vip, e su quello che avrebbero voluto affidarle, Temptation Island Vip. Ecco le sue dichiarazioni in merito! Se ne parlava già da qualche tempo ma adesso è arrivata la conferma ufficiale. La storica conduttrice del Grande Fratello Vip, Ilary Blasi, non sarà più al timone della trasmissione sin dalla prossima edizione. Ora ...

Ilary Blasi : "Ecco perché ho lasciato il Grande Fratello Vip" : "Nei reality bisogna mettersi in discussione, ma ci sono dei paletti, e quando si sorpassano certi limiti, dove magari un’altra ci sguazzerebbe, io faccio fatica", le dichiarazioni della conduttrice su 'Chi'.

Ilary Blasi : "No al Grande Fratello Vip 4 e Temptation Island Vip 2. Giochi senza frontiere? Contenta di portare in tv la versione 2.0" : Ilary Blasi, in una lunga intervista, rilasciata al settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, ha svelato, per la prima volta, i motivi che l'hanno spinta a lasciare la conduzione del 'Grande Fratello Vip': Il Grande Fratello Vip era un programma che desideravo molto fare e mi sono tolta questa soddisfazione. Ogni anno è venuta fuori una parte di me ma, come in tutte le cose, c’è un inizio e una fine. A me piace la parte divertente, ...