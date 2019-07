Via Clerici - dentro Cuccarini : i palinsesti Rai (torna Fiorello - ma su Play) : Fiorello su Rai Play, Antonella Clerici fuori (almeno fino alla primavera del 2020), Lorella Cuccarini in prima serata con La vita in diretta su Rai 1. Sono queste alcune delle novità dei palinsesti Rai presentati oggi. A Mara Venier, oltre che a Domenica In, anche il prime time con un “emotainment show”, ‘La Porta dei sogni’; Enrico Ruggeri porterà la musica nel racconto televisivo con ...

Fiorello torna in Rai con un nuovo show tra tv - radio e digital : A margine della presentazione dei palinsesti autunnali della Rai, l'ad Salini ha annunciato che l'anno prossimo ci sarà spazio anche per Rosario Fiorello. Il suo nuovo spettacolo andrà in onda sulla piattaforma Rai Play ma non solo. Rosario Fiorello torna in Rai. Lo ha confermato - a margine della presentazione dei palinsesti autunnali - l'ad di viale Mazzini, Fabrizio Salini. "Fiorello ritorna in Rai con un programma su Rai ...

Nuovi palinsesti Rai e torna Fiorello : 15.00 Venier con La porta dei sogni; Ruggeri con Una vita da cantare per raccontare i grandi cantautori; Incontrada-D'Alessio per Venti anni che siamo italiani. Queste le novità del prime time Rai1 annunciate dalla direttrice De Santis. Lorella Cuccarini a La Vita in diretta, conferma Conti a Tale e quale show e in arrivo da Rai2 Il Commissario Schiavone Freccero: su Rai 2 Arbore per Carosone, Fazio da Rai1 e Veronesi-Rubino-HaberPapaleo per ...

Rai - l'accordo con Fiorello può saltare : "Si teme la Corte dei Conti". Soldi - cosa non torna : Il caso si complica. Si parla del passaggio in Rai di Fiorello che, secondo quanto rilanciato da Dagospia, ora potrebbe anche saltare. "Non tutto sembra filare liscio perché a quanto si apprende da fonti del settimo piano di viale Mazzini ci sarebbero dei ritardi per la firma del contratto che l'ad

Palinsesti Mediaset - la Champions League in chiaro su Canale 5. Trovato l'accordo con Sky. D'Urso la domenica sera. Torna Celentano. Pier Silvio : «Fiorello vieni da noi» : La Champions League Torna a Mediaset che trasmetterà in chiaro - il mercoledì su Canale 5 - la gara più importante della serata. L?accordo con Sky è stato Trovato...

Palinsesti Rai autunno - le prime novità : Fabio Fazio via da Raiuno - ritorna Fiorello : Fervono i preparativi per i Palinsesti della prossima stagione televisiva autunnale delle reti Rai e tante saranno le novità che vedremo in onda a partire dal prossimo mese di settembre. Le prime anticipazioni di queste ore riguardano in particolar modo Fabio Fazio, il quale non condurrà più il suo talk show nel prime time domenicale della rete ammiraglia, ma anche il ritorno dello showman per eccellenza, Fiorello. Occhi puntati anche sul ...

Beppe Fiorello - arrivederci Rai : dopo 21 anni torna a Mediaset : Beppe FiorelloBeppe FiorelloBeppe FiorelloBeppe FiorelloBeppe FiorelloLa fiction si chiama Gli Orologi del Diavolo e segna il ritorno di Beppe Fiorello a Mediaset dopo una vita di militanza in Rai, dove si è destreggiato in decine e decine di ruoli e sceneggiati fino alla sua decisione di passare alla controparte, che aveva accolto il suo esordio nel 1998 in Ultimo, diretto da Stefano Reali. Il suo ultimo impegno su Raiuno risale a febbraio nel ...

La sai l'ultima - torna Pippo Franco. Tra gli ospiti anche Gigi Proietti e Beppe Fiorello : Ne è stato colonna portante per tre edizioni, ora ci tornerà come ospite. Pippo Franco parteciperà alla quarta puntata de La sai l’ultima?, programma che prenderà il via il prossimo 21 giugno. A voler essere precisi, sarebbe il caso di dire che ha partecipato, visto che l’appuntamento è stato registrato nei giorni scorsi, con la messa in onda prevista per metà luglio.Condotto da Ezio Greggio, il programma ormai fermo ai box da undici anni ...

Fiorello torna a Viale Mazzini : sarò testimonial di RaiPlay con un varietà : Far conoscere di piu' RaiPlay, se non proprio 'lanciarla' in maniera piu' compiuta, puntando anche su "un prodotto che possa invogliare gli investitori" a puntare su questa piattaforma, un prodotto che abbia in Fiorello l''anima'. E' stato lo stesso artista a dirlo, alla sua maniera ironica, con una 'storia' su Instagram prendendo spunto dalle polemiche suscitate ieri dal suo sfogo e dalle sue critiche dopo un articolo del quotidiano la ...

Fiorello torna a Viale Mazzini : sarò testimonial di RaiPlay con varietà mie esperienze : Far conoscere di piu' RaiPlay, se non proprio 'lanciarla' in maniera piu' compiuta, puntando anche su "un prodotto che possa invogliare gli investitori" a puntare su questa piattaforma, un prodotto che abbia in Fiorello l''anima'. E' stato lo stesso artista a dirlo, alla sua maniera ironica, con una 'storia' su Instagram prendendo spunto dalle polemiche suscitate ieri dal suo sfogo e dalle sue critiche dopo un articolo del quotidiano la ...

Fiorello : «Ricomincio le trattative con la Rai. Vorrei tornare - ma non al posto di Fazio. Notizie false dal gruppo Gedi - che fa capo al PD» : Fiorello “Da domani ricomincio le trattative” con la Rai. Fiorello torna a farsi sentire in merito al proprio rientro sul servizio pubblico. Stavolta, però, con toni meno ironici rispetto ai giorni scorsi, quando aveva scherzato sui propri eventuali compensi (ipotizzati da La Stampa). Su Instagram, lo showman ha risposto a Repubblica, che oggi scrive: “Calo di ascolti, Fiorello rinuncia, Rai nel caos“. Replicando, ...

Fiorello : "Non ho rinunciato a tornare alla Rai - vorrei farlo gratis ma dicono che non si può" : Repubblica questa mattina titola: "Calo di ascolti, Fiorello rinuncia, Rai nel caos". Fiorello replica e si sfoga attraverso una diretta su Instagram: "Io ufficialmente dico che non rinuncio: domani richiamo i vertici della Rai e se sono ancora disponibili ricomincio a trattare. Sappiate che diranno che prenderò 9 miliardi ogni ora. Mi verrebbe da farlo gratis ma dicono che non si può (...) Avevo intenzione di fare qualcosa di bello e di ...

Fiorello torna in Rai per 100 mila euro a puntata? Viale Mazzini : "Cifra priva di ogni fondamento" : "In merito a indiscrezioni su progetti riguardanti Fiorello, si precisa che al momento non esiste alcun accordo e che, pertanto, cifre, collocazioni di palinsesto e contenuti riportati sono privi di ogni fondamento". Con questa note ufficiale la Rai prova ad arginare la nuova polemica che la travolge in queste ore, dopo giorni di notizie riguardanti le tensioni interne tra l'ad Salini (in quota M5S) e il direttore di Rai1 De Santis (in quota ...