Ciao Ugo | gentile Maestro

(Di martedì 9 luglio 2019) Sono stati pubblicati tanti ricordi in questi giorni di Ugo Gregoretti, scomparso lo scorso 5 luglio.Fateci caso, la natura intrinseca dei necrologi è farci capire chi era in vita, lo scomparso. Tanti messaggi ripetuti dal linguaggio scabro e l’esposizione di nomi, e “piangono” uguale uomini di potere la cui stella non si è ancora spenta e non si spegnerà essendo parte di un sistema più che di una qualità personale che ne farà durare l’influenza.Pochi o molti ma accorati pensieri, personali, vivi, sono il segno invece di quelle morti che lasciano un vuoto. Non di potere, non di convenienze, ma una mancanza reale che spesso va al di là della fisicità e dell’attività di quegli stessi e, quindi, sono pensieri che non cercano restituzioni, interessi.Dentro questi necrologi si celano le prove dei ...

