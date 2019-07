Chiama il 118 | “Voglio morire con una coltellata al cuore” Infermiera riesce a salvarlo

Chiama il 118 per soccorrere il marito che però non ce la fa - dopo pochi minuti muore anche lei : Si è sentito male in casa e sua moglie ha Chiamato subito il 118. Prima che i soccorsi riuscissero ad arrivare, però, per Alfredo Carbone non c’era già più niente da fare. L’uomo, cardiopatico, è stato stroncato da un infarto. E qualche minuto dopo, proprio mentre la moglie Lina assisteva ai tentativi dei soccorritori di rianimare Alfredo, anche lei ha avuto un malore. Si è reso quindi necessario un secondo mezzo di soccorso, ma ...

Prenota una seduta sadomaso online ma si sente male e Chiama il 118 : spalla lussata - costole incrinate e 40 giorni di prognosi : spalla lussata, radio fratturato, costole incrinate, lividi e 40 giorni di prognosi. È quello che è successo ad un 50enne riminese, in trasferta nel Nord Italia per lavoro, dopo essersi sottoposto ad una seduta di sadomaso Prenotata online. Secondo quanto riporta Rimini Today l’uomo, “nuovo a quel tipo di esperienze”, e che “avrebbe provato per semplice curiosità”, ha versato 300 euro alla mistress, ma la donna insensibile alle sue urla avrebbe ...

Pistoia - rubano un'ambulanza e scappano a piedi - poi il video : 'Chiamate il 118 - ninonino' : Un curioso e allo stesso tempo grave episodio si è verificato nella serata tra sabato e domenica a San Marcello Piteglio, nel pistoiese, dove alcuni ragazzi hanno rubato un'ambulanza custodita nel garage della Croce Verde di Prunetta. Il mezzo, nuovo di zecca e prossimo all'inaugurazione, è stato prelevato dai giovani, che hanno forzato la serranda del garage. Una volta entrati sono saliti sul mezzo di soccorso e sono usciti dal deposito: dopo ...

La nonnina 90enne Chiama il 118 per farsi portare da Matteo Salvini : Donna di 90 anni ha raggiunto il ministro dell’Interno a Gioia del Colle per regalargli il suo crocifisso. Tra striscioni e manifestazioni contro la visita di Matteo Salvini in Puglia, c'è anche chi ha fatto di tutto pur di vederlo e incontrarlo. Si tratta di Maria, un'anziana donna di 90 anni circa che ha chiamato il 118 per farsi accompagnare a Gioia del Colle (un Comune in provincia di Bari) per incontrare proprio il ministro ...