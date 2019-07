Carla Gozzi torna in tv con Cambia con Me e si racconta

dilei

(Di martedì 9 luglio 2019) Regina d’eleganza e personaggio televisivo:è tutto questo e molto altro. L’esperta fashion è pronta are in tv con un nuovo format, aprendo per la prima volta le porte della sua prestigiosa Academy di Reggio Emilia. CondurràCon Me, uno show tutto al femminile dedicato alla rinascita, interiore ed esteriore, di alcune donne. Il programma, in onda da martedì 9 luglio alle 21.10 su Real Time, è una delle tante sfide di, che oltre dodici anni fa, in coppia con Enzo Miccio, ha rivoluzionato il modo di vivere la moda sul piccolo schermo. Nel corso delle sei puntateaiuterà altrettante protagoniste a riscoprire il loro lato femminile dimenticato, realizzando un total makeover con l’aiuto di professionisti beauty e styling, ma anche di una equipe medica formata da un chirurgo, un medico estetico e un ...

CatelliRossella : La style coach reggiana Carla Gozzi torna in tv con “Cambia con me' - AndreaAAmato : Carla Gozzi in Cambia con me su Real Time insegna alle donne come stare bene con se stesse @carlagozzi @realtimetvit - tvzoomitalia : Carla Gozzi in Cambia con me su Real Time insegna alle donne come stare bene con se stesse @carlagozzi @realtimetvit -