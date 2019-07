Bologna | importato un caso di dengue | attivate le misure di profilassi contro la malattia

meteoweb.eu

(Di martedì 9 luglio 2019) Ieri sera aè stato rilevato undi. Lo rende noto il Comune di, sottolineando che laè unainfettiva che normalmente ha un decorso benigno con una fase acuta che dura circa una settimana, mentre possono rimanere dolori articolari per alcuni mesi. La terapia è di tipo sintomatico e serve soprattutto a ridurre i dolori. Questa notte verrannoledi profilassi: è già in corso la disinfestazione, come da specifico protocollo regionale, nell’area circostante la casa della persona colpita, per prevenire l’insorgenza di eventuali casi secondari. La zona di trattamento comprende via Dagnini, via Largo Lercaro, via Gigli, via Ruggi e via Silvagni, e il Comune chiede a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive e in generale a tutti coloro che abbiano l’effettiva ...

Nutizieri : Altro caso importato di Dengue a Bologna, attivate le misure di profilassi - Lopinionista : Caso importato di Dengue a Bologna, attivate le misure di profilassi #emiliaromagnanews24 - emiliaromagnago : Caso importato di Dengue a Bologna, attivate le misure di profilassi #emiliaromagna -