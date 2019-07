Atletico Madrid | il caso Griezmann verso la conclusione | il Barcellona pronto a pagare la

James Rodriguez - Sky : il Real Madrid altro che Atletico! Preferisce il Napoli… : Il Real Madrid non rinforzerebbe mai una rivale Le ultime su James Rodriguez. Come riportato da Sky Sport, Il Real Madrid Preferisce dare Rodriguez al Napoli e non all’Atletico Madrid malgrado i Colchoneros sembrerebbero disposti a soddisfare le richieste di Florentino Perez, i Blancos non rinforzerebbero mai una rivale, ma piuttosto lo terrebbe in rosa. Leggi anche Mercato Napoli in uscita: entrambi ceduti, convocati in ritiro ...

Atletico Madrid - Joao Felix si presenta : “sono qui per fare la storia” : L’Atletico Madrid ha piazzato il colpo Joao Felix, si tratta dell’acquisto più oneroso della storia, presentazione in conferenza stampa. “Sono molto felice e desideroso di iniziare. Sono qui per fare la storia – ha detto il talentuoso attaccante arrivato dal Benfica – Il mio costo? Lo stabilisce li mercato, io penso solo a giocare, a fare il mio lavoro e ad aiutare il club. Mi hanno accolto tutti molto bene, ...

Griezmann non si presenta in ritiro con l’Atletico Madrid : multa da 60mila euro : Continua il braccio di ferro tra Antoine Griezmann e l’Atletico di Madrid. L’attaccante francese non si è infatti presentato ieri al ritiro del club colchoneros alla Ciudad Deportiva de Majadahonda, fa sapere ‘AS’ e sarà multato (si parla del 4% dello stipendio, pari a 60 mila euro). Griezmann è sotto contratto con l’Atletico fino al […] L'articolo Griezmann non si presenta in ritiro con l’Atletico ...

Per la Rai ora James è più vicino all’Atletico Madrid : Novità non proprio confortanti arrivano da Ciro Venerato. Il giornalista Rai, esperto di calciomercato, ha dato alcune anticipazioni all’interno del Tg Sport che non fanno riposare tranquilli i tifosi del Napoli. L’inserimento dell’Atletico potrebbe complicare l’affate James Rodriguez. Nonostante la convinzione che Perez non avrebbe mai ceduto il colombiano al diretto rivale cittadino, salgono le quotazioni dell’Atletico “L’Atletico Madrid è ...

Calciomercato Atletico Madrid - Griezmann non si presenta al raduno : è rottura : Antoine Griezmann non si presenta al raduno dell’Atletico Madrid, che provvederà a sanzionare il giocatore come da regolamento interno.“powered by Goal”Lo aveva annunciato nelle ore precedenti, ora è arrivata la conferma: Antoine Griezmann non si è presentato al raduno dell’Atletico Madrid. Il giocatore francese ha ribadito la sua rottura con il club spagnolo: nel suo futuro c’è il Barcellona.Griezmann doveva infatti ...

James Rodriguez al Napoli - novità dalla Colombia : lui vorrebbe l’Atletico Madrid : novità dalla Colombia sul futuro di James Rodriguez: la firma col Napoli non è ancora arrivata perché lui starebbe aspettando l’Atletico.“powered by Goal”James Rodriguez e il Napoli sembrano essere promessi sposi, ma la firma non è ancora arrivata e dalla Colombia arriva una notizia non proprio confortante.Secondo ‘Gol Caracol’, infatti, James Rodriguez starebbe prendendo tempo perché la sua prima scelta non è il Napoli ma ...

Calciomercato - il punto sull’estero : l’Atletico Madrid fa spesa in Italia - la destinazione di Falcao e Ozil : Calciomercato – Il Calciomercato non si ferma mai, nemmeno in questa domenica 7 luglio. Tante squadre al lavoro. Si muovono, in particolare, le squadre estere. L’Atletico Madrid cederà Antoine Griezmann al Barcellona la prossima settimana. Dopo questa trattativa, i Colchoneros cercheranno i sostituti. Si parla di un interesse per James Rodriguez, ma Diego Pablo Simeone vuole fare spesa anche in Italia. Due gli obiettivi: Mauro ...

Atletico Madrid scatenato : accordo con il Benfica per Saponjic : Chiuso il colpo João Félix, l’Atletico Madrid bussa nuovamente alla porta del Benfica per Saponjic, altra stellina delle Aquile: e c’è già l’accordo.“powered by Goal”Non solo João Félix, arrivato per 126 milioni di euro: l’Atletico Madrid è fortemente intenzionato a far nuovamente spesa in casa Benfica e stavolta, secondo quanto scrive ‘AS’, ha messo nel mirino l’attaccante classe 1997 Ivan Saponjic.I ...

Calciomercato Inter : interesse dell'Atletico Madrid per Mauro Icardi (RUMORS) : "Icardi non rientra più nel progetto tecnico dell'Inter", questo è il sunto dell'Intervista rilasciata nella giornata di ieri dall'amministratore delegato dell'area sportiva dell'Inter, Beppe Marotta a Sky Sport. Il dirigente nerazzurro ha ammesso che sia Icardi che Naingollan sono sul mercato. Icardi, si fa sotto l'Atletico Dove andrà Mauro Icardi in questa sessione di Calciomercato? Ormai noto da tempo l'Interesse della Juventus e negli ultimi ...

Calciomercato Napoli - dalla Colombia ribadiscono : James Rodriguez ‘tentato’ dall’Atletico Madrid : James Rodriguez è al momento uno dei principali obiettivi del Napoli per rinforzare il reparto offensivo. Il Colombiano, reduce dalla Coppa America, non rientra nei piani del Bayern Monaco (squadra in cui ha giocato quest’anno) e del Real Madrid (proprietaria del cartellino). Ma non c’è solo la compagine azzurra sulle sue tracce. dalla Colombia rilanciano e ribadiscono infatti un’indiscrezione che circolava già da una ...

E’ guerra tra Griezmann e l’Atletico Madrid : il francese convocato per il raduno - interviene l’avvocato : Griezmann convocato per il raduno con l’Atletico Madrid, il calciatore francese fa intervenire il suo avvocato Una storia senza fine quella tra Griezmann e l’Atletico Madrid: il calciatore francese ha annunciato da tempo di non voler proseguire il suo percorso con la squadra madrilena, per iniziare una nuova avventura col Barcellona, nonostante il contratto lo leghi all’Atletico fino al 2023. Nonostante ciò il club di ...

Atletico Madrid - riscattato Alvaro Morata dal Chelsea : Continua a muoversi in maniera consistente l’Atletico Madrid, dopo aver acquistato Hector Herrera ed aver rimpiazzato Griezmann con Joao Felix. E’ di poco fa l’annuncio del riscatto di Alvaro Morata dal Chelsea. La compagine londinese, proprietaria del cartellino dell’attaccante spagnolo che aveva girato in prestito biennale ai colchoneros, ha infatti comunicato tramite i suoi canali social di aver ceduto a titolo ...

Inter - Pintus è il nuovo preparatore Atletico : lo annuncia il Real Madrid : Il Real Madrid ha annunciato l’arrivo di Dupont come nuovo preparatore atletico. Prende il posto di Pintus che va ufficialmente all’Inter.“powered by Goal”Non si tratta di calciomercato, ma è comunque un annuncio importante: Antonio Pintus è il nuovo preparatore atletico dell’Inter.A darne l’ufficialità è stato il Real Madrid tramite un comunicato nel quale ha annunciato contestualmente l’arrivo di Dupont come ...