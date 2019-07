Wimbledon 2019 | Novak Djokovic vola senza problemi ai quarti | sconfitto in tre set Ugo

Wimbledon 2019 - i risultati degli ottavi femminili (8 luglio). Eliminate Ashleigh Barty - Karolina Pliskova e Petra Kvitova! : Cadono teste importanti nel tabellone femminile a Wimbledon: il terzo Slam stagionale vede infatti la sconfitta negli ottavi di finale di diverse giocatrici accreditate per il successo finale. La prima in ordine temporale è l’australiana Ashleigh Barty, numero uno del mondo, che si fa rimontare e battere dalla statunitense Alison Riske, la quale finisce per imporsi per 3-6 6-2 6-3 ed ai quarti darà vita al derby con la connazionale Serena ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 8 luglio - Nadal - Djokovic e Halep volano ai quarti! Fuori Barty e Karolina Pliskova - Berrettini e Federer in campo!

LIVE Berrettini-Federer - Wimbledon 2019 in DIRETTA : tra pochissimo si comincia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.39 Ha vinto Johanna Konta, 4-6 6-2 6-4 in 2 ore e 25 minuti! 18.35 Kvitova tiene il servizio a zero, 5-4 Konta che va a servire un’altra volta per il match. 18.32 Kvitova recupera uno dei due break di svantaggio, 5-3 Konta! 18.31 Altro match point mancato da Konta. 18.30 Konta manca un match point, la tensione è a mille! 18.20 5-2 Konta che va a servire per il match. 18.17 5-1 Konta ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 8 luglio - Nadal e Halep volano ai quarti! Fuori Barty e Karolina Pliskova - Djokovic in campo - tra pochissimo Berrettini-Federer!

Diretta Wimbledon 2019/ Djokovic Humbert streaming video tv : Rafa Nadal vince facile! : Diretta Wimbledon 2019: info streaming video e tv delle sfide in programma oggi lunedi 8 luglio 2019. Dopo la sosta domenicale ci sono gli ottavi di finale.

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 8 luglio - Nadal e Halep volano ai quarti! Djokovic in campo - si attende Berrettini-Federer

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 8 luglio - Nadal e Halep volano ai quarti! Cresce l'attesa per Federer-Berrettini

Wimbledon 2019 : Rafae Nadal demolisce Joao Sousa ed accede ai quarti di finale : In appena un’ora e quarantasei minuti di gioco Rafael Nadal ha staccato il biglietto per i quarti di finale di Wimbledon. Un dominio assoluto quello dello spagnolo nel match contro il portoghese Joao Sousa, sconfitto con un triplice 6-2 al termine di una partita che non ha avuto storia. Abissale la differenza tra i due giocatori, con Nadal che ha chiuso con 30 vincenti e 10 errori, non concedendo palle break all’avversario. Il match ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 8 luglio - Nadal vola ai quarti! Cresce l'attesa per Federer-Berrettini

DIRETTA Wimbledon 2019/ Sousa Nadal streaming video tv : vittoria di Serena Williams! : DIRETTA WIMBLEDON 2019: info streaming video e tv delle sfide in programma oggi lunedi 8 luglio 2019. Dopo la sosta domenicale ci sono gli ottavi di finale.

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 8 luglio - Nadal avanti due set contro Sousa - cresce l'attesa per Federer-Berrettini

E’ il mese di Wimbledon e Tour de France : il programma degli eventi sportivi di luglio 2019 : Un mese di luglio ricco di appuntamenti sportivi: il calendario di tutti gli imperdibili eventi Lo sport non va mai in vacanza e in estate i campioni di diverse discipline continuano a regalare emozioni incredibili a tutti i loro tifosi. Dai Mondiali di calcio femminile, a Wimbledon, passando per il Tour de France e i Mondiali di nuoto 2019, nel mese di luglio non mancherà il divertimento. Ecco il programma completo degli eventi sportivi ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 8 luglio - spicca Berrettini-Federer. Barty fuori - Serena Williams vittoriosa. Nadal avanti di due set

Diretta Wimbledon 2019/ Sousa Nadal - streaming video tv : eliminata Ashleigh Barty! : Diretta Wimbledon 2019: info streaming video e tv delle sfide in programma oggi lunedi 8 luglio 2019. Dopo la sosta domenicale ci sono gli ottavi di finale.