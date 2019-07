Tencent | le società cinesi spingono per utilizzare un nuovo sistema di rating per quanto

eurogamer

(Di lunedì 8 luglio 2019), assieme ad altri publisher, sta per creare undi classificazione per erà, in risposta alle dure leggi del governo cinese che regolamentano i giochi.Come riporta GamesIndustry, oltre diecidi giocopartecipano alla creazione, discussione e implementazione di questo, tra cui NetEase e Perfect World. Già aziende comee NetEase hanno imposto restrizioni sui propri giochi per impedire ai bambini più piccoli di giocare senza il permesso degli adulti, o troppo a lungo.Se dovesse venire approvato i giochi sarebbero suddivisi in quattro categorie: bambini di età 6+, 12+, 16+ e 18+. La proposta verrà discussa da un comitato di esperti che comprende ricercatori, dirigenti e stampa, che forniranno un feedback e decideranno se procedere o meno.Leggi altro...

Eurogamer_it : #Tencent al lavoro per utilizzare un nuovo sistema di rating per quanto riguarda i giochi. -