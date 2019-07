Sekiro | Shadows Die Twice | una mod rende il combattimento simile a quello di Bloodborne

Sekiro : Shadows Die Twice è il protagonista dello splendido corto One-Armed Wolf : I mondi di From Software hanno dato vita a una schiera di fan estremamente appassionati che spesso creano dei progetti che sono dei veri e propri piccoli, grandi capolavori. Ovviamente anche Sekiro: Shadows Die Twice non poteva essere da meno.Proprio l'ultima fatica del team capitanato da Hidetaka Miyazaki è il protagonista di One-Armed Wolf, un cortometraggio molto interessante realizzato dallo YouTuber TheParryGod, un creatore di contenuti che ...

Sekiro : Shadows Die Twice non riceverà alcun DLC? : Stando ai rumor riportati da Twistedvoxel.com, Sekiro: Shadows Die Twice non otterrà alcun DLC. Questa notizia arriva poco dopo che From Software ha annunciato la nuova IP Elden Ring all'E3 2019.Sekiro: Shadows Die Twice è stata un'altra IP nuova di From Software, lanciato a marzo di quest'anno è diventato rapidamente il gioco più venduto degli sviluppatori From Software. L'ultimo aggiornamento delle vendite di Sekiro, ci parlava di più di due ...

Elden Ring sarà più simile a Dark Souls che a Sekiro : Shadows Die Twice : Durante l'E3 2019, From Software ha svelato Elden Ring, una nuova IP realizzata in collaborazione con George R.R. Martin, autore del ciclo delle Cronache del ghiaccio e del Fuoco.Purtroppo il trailer presentato in occasione dell'annuncio non offre molti spunti sulla natura della produzione. Tuttavia in una recente intervista con IGN, Hidetaka Miyazaki ha svelato ulteriori dettagli sulla sua nuova opera e in particolare sulla componente ...

Grazie ad alcune mod per Sekiro : Shadows Die Twice - potremo giocare nei panni di Gray Fox e Raiden : Se anche voi siete fan della saga di Metal Gear ed al momento state giocando a Sekiro: Shadows Die Twice, allora forse le informazioni riportate in questa news potrebbero rendervi davvero felici.I modder EmperorFaiz e skymoon hanno infatti realizzato due mod che vi permetteranno di affrontare l'ultima fatica di From Software nei panni di Gray Fox e Raiden, personaggi iconici che ben si adattano allo stile di combattimento usato nel gioco. A ...