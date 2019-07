Sampdoria | dal 10 luglio al via la campagna abbonamenti 2019-20

Francesco Totti tentato dalla Sampdoria : Prima estate senza pressioni per Francesco Totti. L’ex capitano della Roma si trova a Sabaudia a godersi la propria famiglia.

CalcioInvest (e Vialli) si ritirano dalla corsa per comprare la Sampdoria : Gianluca Vialli si ritira dalla corsa per l’acquisto della Sampdoria. Lo annuncia il Corriere della Sera L’ex attaccante fa parte della cordata di investitori CalcioInvest, che aveva fatto un’offerta ufficiale per comprare la società dall’attuale proprietario Massimo Ferrero. Ma la trattativa si è interrotta. In un comunicato la spiegazione: “Dopo lunghe ed estenuanti negoziazioni sono venute meno le condizioni per ...

Sampdoria - Pioli ad un passo dalla panchina : intanto arriva un nuovo acquisto [DETTAGLI] : CALCIOMERCATO Sampdoria – La Sampdoria ha raggiunto l’intesa con il nuovo allenatore: sarà Stefano Pioli a guidare i blucerchiati nella prossima stagione. Lunedì, dopo l’incontro tra Ferrero e Giampaolo, che sancirà il divorzio dall’allenatore di Bellinzona, arriverà la firma. La dirigenza della Sampdoria avrebbe sondato i profili di Gattuso, Di Francesco e Liverani ma alla fine è stato scelto Pioli, ex allenatore ...

Formazioni ufficiali Sampdoria-Juventus : dal 1' Dybala e Quagliarella - out Spinazzola ed Ekdal : Formazioni ufficiali Sampdoria – Juventus: le scelte di Giampaolo e Allegri Formazioni ufficiali Sampdoria – Juventus| Tutto pronto per il quarto anticipo di questa 38a giornata di Serie A, il secondo e ultimo di questa domenica. Alle ore 18.00 scenderanno in campo Sampdoria e Juventus. Entrambe le squadre hanno ormai poco da dire a questo campionato e per questo motivo ci aspettiamo tanti gol e tanto spettacolo. Senza troppi ...

Calciomercato - tutte le notizie di oggi – Bomba dalla Spagna - i nomi per l’Inter di Conte - gli acquisti di Sampdoria e Watford e i nomi per il Lecce : Bomba dalla Spagna – La Bomba proveniente dalla Spagna è clamorosa. Secondo As, il difensore del Real Madrid Sergio Ramos potrebbe lasciare i blancos a fine stagione. Come fa sapere il quotidiano sul proprio sito internet, fra le squadre interessate ci sarebbe anche la Juventus. Da quanto riferiscono, sarebbe stato direttamente (APPROFONDIMENTO) nomi INTER DI Conte – l’Inter si prepara per l’ultima giornata del campionato di ...