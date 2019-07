Raiola mette fretta all’Ajax per la cessione di De Ligt alla Juve

Blastingnews

(Di lunedì 8 luglio 2019) Lantus, consapevole che la BBC (Barzagli, Bonucci e Chiellini) non esiste più e i superstiti sono ormai avanti con l'età, sta lavorando per rinverdire il reparto. Il restyling in difesa è iniziato con l'acquisto di Merih Demiral dal Sassuolo e di Cristian Romero dal Genoa, ma ciò non dev'essere sembrato sufficientedirigenza della Continassa che da mesi segue Matthijs Dedell'Ajax, le cui quotazioni sarebbero salite in seguitozuccata che ha liquidato i bianconeri ai quarti di Champions League. Paratici e Nedved non avrebbero abbassato la guardia neanche quando il diciannovenne ad aprile è stato ad un passo dal raggiungere il suo compagno di squadra Frankie de Jong al Barcellona. Il mancato trasferimento tra i blaugrana e la quiescenza del Paris Saint Germain, anch'esso molto interessato al centrale, ha permessodirigenza della Continassa di spingere ...

Sport_Mediaset : #DeLigt, #Raiola mette fretta a #Juve e #Ajax: 'Lui spera in un accordo veloce'. L'agente del difensore ha svelato… - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Raiola mette sul mercato Pogba: 'Tutti al Manchester United sanno che vuole andarsene e ci stiamo l… - Pensattore : RT @Sport_Mediaset: #DeLigt, #Raiola mette fretta a #Juve e #Ajax: 'Lui spera in un accordo veloce'. L'agente del difensore ha svelato al '… -