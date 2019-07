Raiola | “De Ligt ha un accordo con la Juve L’Ajax mantenga la parola data”

ilnapolista

(Di lunedì 8 luglio 2019) Mino, agente di Matthijs Deha rilasciato alcune dichiarazioni sul calciatore al quotidiano olandese De Telegraaf in merito all’affare che lo vorrebbe allantus. “Deha uncon lantus” afferma il procuratore, sicuro che la trattativa vada in porto ” e spera che l’Ajax trovi presto un’intesa col club bianconero”. C’è un’incognita dunque ed è la posizione dell’Ajax che non ha ancora deciso se accettare l’offerta. “Oggi il giocatore sarà in ritiro con la squadra, fingersi malato non è un’opzione per lui. E anche un caso di arbitrato è fuori questione per noi, adottiamo un approccio professionale. Il giocatore spera solo che lantus e l’Ajax trovino l’rapidamente” Secondo il quotidiano olandese, l’offerta dellantus al momento sarebbe di 50 ...

DiMarzio : #Calciomercato | #Raiola: “#DeLigt ha un accordo con la #Juventus” - forumJuventus : Raiola al De Telegraaf: 'E' tutto fatto tra noi e la Juve per De Ligt, attendiamo l'accordo definitivo tra i due cl… - GoalItalia : Raiola conferma l'accordo tra De Ligt e l'Ajax risalente a un anno fa: il giocatore adesso vuole la Juventus ?? -