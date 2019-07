Rai | rivincita per Francesca Fialdini dopo l' addio a La vita in diretta | nuovo format | a

“Tu non cammine Rai più” - la rivincita di Ferland Mendy : dall’incubo paralisi al Real Madrid : All’età di quattordici anni i medici gli dissero che probabilmente non avrebbe più camminato, oggi Mendy è diventato ufficialmente un giocatore del Real Madrid “Tu non camminerai più“. Voce gelida, rotta solo dal pianto della sua famiglia. Quattordici anni e una vita che ti scorre davanti in poco tempo, pensando a tutte le cose impossibili da fare su una sedia a rotelle, compreso dare calci ad un ...

The Voice - la finale : Simona Ventura si prende la sua rivincita in Rai : Puntata di chiusura tra tensione e intrattenimento per The Voice. I quattro finalisti si sono scontrati a colpi di canzoni per guadagnarsi la gloria finale, la possibilità di esibirsi all’Arena di Verona nel corso dei Music Awards e l’opportunità di ottenere un contratto discografico importante. Ad attirare l’attenzione, però, non solo i coach e Miriam Ayaba, Brenda Carolina Lawrence, Carmen Pierri e Diablo, finalisti del programma, ma ...