repubblica

(Di lunedì 8 luglio 2019) Lasui Desaparecidos interessa ex Capi di Stato ed esponenti militari e dei servizi di sicurezza di Bolivia, Cile, Perù e Uruguay in carica tra gli anni '70 e '80, accusati di aver represso gli oppositori, tra i quali 23 italiani. In primo grado 8e 19...

laboescapes : RT @Cild2014: In attesa della sentenza - prevista per oggi - ripercorriamo la storia del Plan Condor e il percorso che ha portato il proces… - PaoloTrombin : Processo Condor, in appello ribaltata la sentenza: 24 ergastoli - laboescapes : RT @radio3mondo: Oggi sarà emessa la sentenza del processo d'Appello per il procedimento detto Operazione Condor. Domani alle 11 ne parlere… -