Michele Bravi rinviato a giudizio L’accusa è omicidio stradale

(Di lunedì 8 luglio 2019)La Procura di Milano ha chiesto il rinvio aper, il cantante 24enne che lo scorso 22 novembre era stato coinvolto in un incidentein cui aveva perso la vita una donna di 58 anni: l’accusa per lui è quella di. Stando alla ricostruzione dei fatti,, alla guida di un’auto appartenente a una società di car sharing, avrebbe fatto una manovra azzardata senza controllare se in quel momento stesse arrivando qualcuno, un’inversione di marcia su una strada in cui non era consentito farlo. La donna, in sella alla sua moto, ebbe la peggio, schiantandosi contro la vettura. Era stato lo stesso cantante, vincitore di X Factor 2013, a chiamare i soccorsi, elemento sicuramente a suo favore, che però non altera la gravità di quanto accaduto. «Ho bisogno di fare un ...

MediasetTgcom24 : Incidente mortale a Milano, chiesto processo per Michele Bravi #michelebravi - Cateiovino : @michele_bravi R come le parole che hai detto tu e mille altre cose ahahahahahahaha - deeamanti : @michele_bravi a me invece piace la parola Rabarbaro, mi fa un sacco ridere -