Lega Serie A tratta per canale con MediaPro | ancora niente voto

Ghirelli : “Palermo in Serie C?” - il presidente della Lega Pro risponde così : “Il Palermo in Serie C? L’ho detto al sindaco Orlando, io il Palermo lo accoglierei a braccia aperte. Ma forse ai tifosi conviene avere un anno di sofferenza, ripulire la società e ripartire dalla Serie D. Li aspetto il prossimo anno“. Queste le parole del presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ai microfoni di Sky. “Quando una società viene esclusa – ha proseguito – è un dolore profondo, perché ...

FIFA 19 Global Series Play Off : colLega il tuo account Twitch a quello EA per ricevere premi speciali! : In occasione dei Play off delle Global Series torna l’iniziativa di EA Sports, in collaborazione con Twitch, la nota piattaforma di streaming, utilizzata dagli appassionati di videogames di tutto il mondo: coloro che effettueranno il collegamento l’account di FIFA a quello di Twitch e seguiranno la diretta da venerdì 5 a domenica 7 luglio parteciperanno […] L'articolo FIFA 19 Global Series Play Off: collega il tuo account ...

500 Dolcevita – La prima serie speciale della nuova gamma Fiat : eLeganza e raffinatezza per uno stile italiano autentico [GALLERY] : 500 Dolcevita: raffinata eleganza per un capolavoro in movimento La nuova serie speciale 500 Dolcevita è dedicata a un cliente raffinato alla ricerca di esclusività ed eleganza. Sono gli stessi valori alla base del più autentico stile italiano, quello che nell’immaginario collettivo coincide con la “Dolce Vita”. E come si addice a una diva dell’epoca, la nuova vettura è “vestita” esclusivamente di una ...

Gazzetta : I dubbi di Cairo sul nuovo canale della Lega Serie A : Urbano Cairo in un’intervista alla Gazzetta dello Sport esprime i suoi dubbi sul nuovo canale della Lega Serie A che dovrebbe nascere in collaborazione con Mediapro «Sul canale della Lega ho dei dubbi. Non è tutto così semplice come appare. Non è solo un fatto economico. Bisogna valutare il rischio di ingaggiare battaglie che tolgano visibilità al calcio per un periodo lungo. Nelle guerre ci rimettono tutti. Napoleone consigliava: “Lenti ...

Philips ha presentato il nuovo purificatore d’aria serie 4000i che si colLega allo smartphone : Qualche ora fa Philips ha annunciato ufficialmente il suo nuovo purificatore d'aria della serie 4000i, disponibile prossimamente. L'articolo Philips ha presentato il nuovo purificatore d’aria serie 4000i che si collega allo smartphone proviene da TuttoAndroid.

Serie A- La Lega studia novità per il calendario della prossima stagione : La Gazzetta dello Sport riporta il resoconto delle decisioni prese ieri dall’assemblea della Lega Serie A riguardo al sorteggio e alle modalità del prossimo campionato. Ma aggiunge una novità L’amministratore deLegato della Lega Luigi De Siervo sta studiando possibili modifiche il sorteggio del calendario. Un’idea sarebbe quella di far cessare la corrispondenza tra le giornate di andata e di ritorno, con una sorta di doppio sorteggio, in ...

La Lega Serie A : i sorteggi per il campionato 2019/20 tra il 29 e il 30 luglio : La Serie A prenderà il via il prossimo 24 agosto, per il campionato 2019/20 non ci sarà più il Boxing Day , si chiude il 24 maggio, a tre settimane dal via degli Europei. Il calendario prevede una pausa invernale dal 23 dicembre al 4 gennaio. Si ritorna al passato dunque, probabilmente per i risultati non proprio entusiasmanti dal punto di vista dell’affluenza di pubblico per le gare disputate quest’anno tra il 22 e il 29 dicembre. ...

Lega Serie A - Assemblea l’8 luglio : i punti all’ordine del giorno : Assemblea DELLA Lega NAZIONALE PROFESSIONISTI Serie A In conformità alle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari, l’Assemblea della Lega è convocata per Lunedì 8 luglio 2019 presso la sede della Lega Nazionale Professionisti Serie A – Milano, Via Rosellini 4 – alle ore 1 2.00 in prima convoca zione e, occorrendo, alle 14.00 in seconda convoca zione, per l’esame, la discussione e le decisioni in merito a ...

In corso l’assemblea della Lega Serie A : E’ in corso l’assemblea della Lega Serie A. Tra i temi su cui verte la discussione c’è anche quello della scelta del luogo e della data per la compilazione dei calendari del prossimo campionato. Oltre a questo, la proposta di MediaPro e le iniziative per la lotta alla pirateria. All’assemblea partecipano il presidente del Milan, Paolo Scaroni, quello del Genoa, Enrico Preziosi, l’ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ...

Micciché (Lega Serie A) : Per migliorare il calcio bisogna puntare sui diritti tv : Milano Finanza intervista il presidente della Lega di Serie A Gaetano Micciché. Un passato da banchiere, una carriera di successo che lo ha reso molto noto nei circoli della finanza internazionale. Anche per aver contribuito, negli anni, a diverse operazioni fondamentali del sistema industriale italiano. Ma la vera popolarità è arrivata, per sua stessa ammissione, con l’elezione a presidente delle squadre italiane, il 31 maggio 2018. Lo ...

Le notizie del giorno – Clamoroso forfait in Serie B - Milan escluso dalla coppe - il Legale di Tuttolomondo : LE notizie DEL giorno – Si è conclusa un’altra giornata di sport e di calcio in particolare. Ecco le principali notizie del giorno che riguardano il mondo del pallone. ALTRO forfait IN Serie B – Una nuova clamorosa bomba sul campionato di Serie B che sta vivendo l’ennesima estate caldissima, sono in arrivo clamorosi ribaltoni che sembrano in grado di cambiare la composizione della prossima stagione. La prima certezza ...

Palermo in Serie D - il Legale di Tuttolomondo : “è stato raggirato” : “Posso affermare con certezza che il signor Walter Tuttolomondo, direttore finanziario di Arkus Network, capofila delle societa’ che controllano il Palermo Calcio, e’ stato truffato, dopo avere pagato 45 mila euro lo scorso 20 giugno per subire una truffa. Ora i nostri legali stanno valutando come tutelare la nostra immagine e scoprire il colpevole”. Sono le dichiarazioni dell’avvocato Nevena Petrova, ...

Serie B - i club verso la sfiducia a Balata : ipotesi azzeramento Consiglio direttivo della Lega : E’ caos in Serie B. I club della cadetteria stanno pensando ad un azzeramento del Consiglio direttivo della Lega, prima di sfiduciare il presidente della Lega Mauro Balata. E’ quanto emerge in queste ore dalle indiscrezioni raccolte dall’AdnKronos. La decisione sarà discussa tra tutti i club di Serie B. Palermo, rinviato il Consiglio d’Amministrazione: il sindaco convoca una conferenza stampa [DETTAGLI] Il Palermo verso ...

Le notizie del giorno – I ripescaggi in Serie B e Serie C - l’inquadratura hot di Barbara Bonansea - le dichiarazioni del Legale di Stefano Mauri : LE notizie DEL giorno – Si è conclusa un’altra giornata di sport e di calcio in particolare. Ecco le principali notizie del giorno che riguardano il mondo del pallone e non solo. ripescaggi Serie B E Serie C – Shock iscrizioni per i campionati di Serie B e Serie C, adesso inizia una vera e propria corsa al ripescaggio con la strada che sembra già tracciata. Tutto o quasi secondo le previsioni della vigilia, sono 6 in ...