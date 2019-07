First Playable | scopriamo i membri del primo evento italiano dedicato al business del

Al via oggi First Playable - il primo evento italiano dedicato al business del gaming : È tutto pronto per l'inizio della prima edizione di First Playable, il primo evento business internazionale in Italia nel settore del gaming che si terrà da oggi a venerdì 5 luglio presso le Manifatture Digitali Cinema di Pisa. L'evento è nato dalla collaborazione tra AESVI e la Toscana Film Commission (nell'ambito del Programma Sensi Contemporanei Toscana per il Cinema), con il supporto di ICE-Agenzia per l'internazionalizzazione delle imprese ...

First Playable : cresce l'attesa per la prima edizione dell'evento business italiano del gaming internazionale : Fervono i preparativi in vista della prima edizione di First Playable, il primo evento business internazionale in Italia nel settore del gaming che si terrà fra poco più di due settimane, da mercoledì 3 a venerdì 5 luglio 2019, alle Manifatture Digitali Cinema di Pisa.L'evento è nato dalla collaborazione tra AESVI e la Toscana Film Commission e realizzato nell'ambito del Programma Sensi Contemporanei Toscana per il Cinema, con il supporto di ...