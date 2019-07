F1 | il pilota di un top team rischia di non terminare la stagione

lanotiziasportiva

(Di lunedì 8 luglio 2019) Pierre Gaslydi correre le ultime gare dellaalla guida della Red Bull.Il rendimento non è ritenuto all’altezza, tanto più se confrontato con l’impressionante rendimento di Max Verstappen. Parliamo di Pierre Gasly,della Red Bull, fermo a 43 punti contro i 126 dell’olandese. Il francese, giunto quest’anno a Milton Keynes dopo unain Toro Rosso, ha finora deluso i vertici del, sopratutto per le prestazioni deludenti mostrate nelle ultime gare.Ilpensa a delle alternative e quella che al momento appare come la più concreta è rappresentata daldella Renault Nico Hulkenberg, dato in uscita al termine dellaoppure da Esteban Ocon. Al momento i nomi di Alex Albon e di Daniil Kvyat (sarebbe un ritorno) non convincerebbero il. Da quanto filtra dal mondo del circus pare che Pierre avrà a disposizione solo poche gare ...

