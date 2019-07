Chiesto il processo per Michele Bravi | è accusato di omicidio stradale

Massimo Ferrero : Chiesto il processo per fatture false e autoriciclaggio : Sono ore difficili per Massimo Ferrero, pittoresco ed eccentrico personaggio del mondo sportivo e cinematografico. E' del primo pomeriggio di mercoledì 19 giugno la notizia secondo cui la Procura di Roma avrebbe chiesto per Ferrero e altre quattro persone a lui molto vicine l'apertura di un processo per gravi reati finanziari, che lo vedono coinvolto nei ruoli di presidente della Sampdoria e di imprenditore. Massimo Ferrero a processo per ...

Massimo Ferrero - Chiesto il processo : “Tolto un milione da casse della Sampdoria per pagare debiti Livingston” : La Procura di Roma ha chiesto il processo per il patron della Sampdoria Massimo Ferrero, la figlia Vanessa, il nipote Giorgio e i due manager Marco Valerio Guercini e Andrea Diamanti: sono accusati a vario titolo di appropriazione indebita, autoriciclaggio, utilizzo di fatture false e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. L’udienza preliminare è stata fissata per il 20 settembre prossimo, davanti al giudice della X sezione. ...

Furto di 27mila campioni di Dna dei sardi : Chiesto il processo per 13 persone : Il Furto risale all'estate del 2016: 27mila provette sparirono dai laboratori Genos di Perdasdefogu, su un totale di 230mila contenenti il dna degli ogliastrini, utilizzato per lo studio della popolazione considerata una delle più longeve del mondo.Continua a leggere

Furto del "dna dei centenari" in Sardegna : Chiesto il processo per 13 persone : La procura di Lanusei ha chiuso le indagine durate tre anni: dai laboratori Genos di Perdasdefogu sparirono 27mila provette donate alla ricerca per lo studio della longevità degli abitanti dell'Ogliastra. Coinvolti medici e amministratori locali

Inchiesta bis Rigopiano - Chiesto il processo per ex Prefetto Provolo e altri 6 Imputati : Pescara - chiesto il processo per l'ex Prefetto di Pescara, Francesco Provolo e altre sei persone, nell'ambito dell'Inchiesta dell'Inchiesta bis, per depistaggio e frode processuale, sul disastro dell'Hotel Rigopiano di Farindola (Pescara). La Procura di Pescara ha presentato la richiesta di rinvio a giudizio e ha trasmesso gli atti al gup Sarandrea, dinanzi al quale il prossimo 16 luglio si terrà l'udienza ...

Inchiesta bis Rigopiano - Chiesto il processo per ex Prefetto Provolo e altri 6 Imputati : Pescara - chiesto il processo per l'ex Prefetto di Pescara, Francesco Provolo e altre sei persone, nell'ambito dell'Inchiesta dell'Inchiesta bis, per depistaggio e frode processuale, sul disastro dell'Hotel Rigopiano di Farindola (Pescara). La Procura di Pescara ha presentato la richiesta di rinvio a giudizio e ha trasmesso gli atti al gup Sarandrea, dinanzi al quale il prossimo 16 luglio si terrà l'udienza ...

Sparò ai ladri in fuga! Gioielliere a processo - il bandito ha Chiesto 100mila euro di risarcimento : Francesco Cucchiara, Gioielliere oggi 87enne, il 20 novembre del 2013 Sparò ai quattro ladri che - travestiti da finanzieri - tentarono di portare a segno un furto nella sua attività commerciale. I malviventi erano in fuga quando uno di questi venne colpito a un polso. Per il giudice, quindi, non si trattò di legittima difesa bensì di tentato omicidio. Il Gioielliere dovrà presentarsi alla prima udienza del processo il prossimo primo ...

Fondi pubblici drenati - Chiesto il processo per 27 persone : anche per l’ex ministro Clini e il sindaco di Cosenza Occhiuto : La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per l’ex ministro dell’ambiente, Corrado Clini e per il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto accusati di associazione a delinquere. Il sostituto procuratore Alberto Galanti ha chiesto il processo complessivamente per 27 persone accusate, a vario titolo, di un presunto drenaggio di soldi pubblici destinati alla realizzazione di progetti ambientali all’estero e in Cina. Nell’atto di chiusura delle ...

'Ndrangheta - minacce mafiose e messaggi hard : Chiesto processo per due sacerdoti : Indagine della Dda di Catanzaro sul segretario particolare del vescovo di Mileto e reggente della Chiesa Madonna del Rosario di Tropea

'Ndrangheta - Chiesto il processo per due sacerdoti nel Vibonese : 'Ndrangheta, chiesto il processo per due sacerdoti nel Vibonese La Dda di Catanzaro ha chiesto il rinvio a giudizio per tentata estorsione aggravata dalle modalità mafiose. I due avrebbero minacciato un conoscente per avere indietro dei soldi che gli avevano prestato vantando amicizie con una cosca Parole chiave: ...

Cucchi - Chiesto il processo per il teste chiave Casamassima : "Non mi è stata trovata droga" : Il carabiniere sarebbe accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio. "Non è la prima volta che vengono fatti dei...

Droga - Chiesto processo per il carabiniere Riccardo Casamassima - teste chiave nel caso Cucchi : Guai giudiziari in vista per l’appuntato Riccardo Casamassima, il carabiniere che nel 2016 ha fatto riaprire il caso di Stefano Cucchi con le sue dichiarazioni sul pestaggio subito in caserma dal geometra la notte del suo arresto nell’ottobre del 2009.La Procura di Roma ha chiesto per lui il rinvio a giudizio per il reato di detenzione di Droga a fini di spaccio. Il pm Giuseppe Bianco ha sollecitato il processo anche per altre ...

Caso Cucchi : droga - Chiesto il processo per il teste chiave Casamassima : Oltre al carabiniere, che nel 2016 con le sue dichiarazioni fece riaprire l'inchiesta sul pestaggio, coinvolte anche altre persone, tra cui la compagna, anche lei appuntato dell'Arma

La procura generale di Milano ha Chiesto un anno e un mese di carcere per il sindaco Beppe Sala nel processo sulla Piastra Expo : La procura generale di Milano ha chiesto un anno e un mese di carcere per il sindaco Beppe Sala nel processo sulla Piastra Expo. Sala, che è stato commissario unico e amministratore delegato di Expo 2015, è accusato di falso materiale