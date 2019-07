Arnold Schwarzenegger in una pubblicità a favore delle auto elettriche | una Candid Camera

Yado : il film con Arnold Schwarzenegger e Brigitte Nielsen stasera in tv su Italia 2 : In prima serata, alle 21:15, il fantasy che portava al cinema per la prima volta il personaggio di Red Sonja.

Chris Pratt ha sposato la figlia di Arnold Schwarzenegger! : Chris Pratt (Guardiani della Galassia) ha sposato la figlia di Arnold Schwarzenegger, ed è diventato ufficialmente il genero della star di Terminator! Sfoglia le foto del matrimonio trapelate in rete che trovi alla fine dell’articolo… Chris Pratt nei mesi scorsi aveva annunciato ai fan il fidanzamento ufficiale con Katherine Schwarzenegger, pubblicando sui social una romantica ... Leggi tuttoChris Pratt ha sposato la figlia di ...

Arnold Schwarzenegger debutta da cantante con un brano rap - : Alessandro Zoppo Il brano si chiama “Pump It Up - The Motivation Song” e vede Schwarzy duettare con il cantante austriaco Andreas Gabalier Arnold Schwarzenegger fa il suo esordio nel mondo della musica. L’attore ama sperimentare e per questo debutto speciale ha messo in piedi una curiosa collaborazione con il cantautore austriaco Andreas Gabalier. La coppia ha duettato nella canzone Pump It Up - The Motivation Song, nella quale ...

Arnold Schwarzenegger torna alle elementari 'per' Stan Lee : Un poliziotto alle elementari (1990) è uno di quei film che tutti, Millennials e non solo, hanno nel cuore, compreso lo stesso protagonista Arnold Schwarzenegger. Quello che in pochi sanno è che anche Stan Lee aveva un debole per Un poliziotto alle elementari, tanto che il suo ultimo progetto è stato proprio un progetto ispirato a quel film e a Schwarzy, cioè Stan Lee’s Superhero Kindergarten. La serie animata, ...

Arnold Schwarzenegger salva una pensionata di 102 anni dallo sfratto : L’attore ha deciso di aiutare Thelma Smith, pensionata centenaria di Los Angeles, costretta ad abbandonare la casa in cui vive da più di trent’anni. L’attore sta facendo discutere negli Stati Uniti per la scelta di aiutare una donna di 102 anni di nome Thelma Smith. Il caso della signora Thelma è stato sollevato dal Los Angeles Times come paradigmatico delle nuova legge per la regolamentazione degli affitti in vigore in ...

Il gigante e la bambina. Arnold Schwarzenegger e Greta Thunberg insieme per il clima : Greta Thunberg e Arnold Schwarzenegger insieme per il clima. La coppia che non ti aspetti sarà a Vienna per la manifestazione Fiera del clima (#climateKirtag), sulla Heldenplatz. Lo ha reso noto la stessa Greta su Facebook, postando due foto di lei con l’attore ed ex-governatore della California, noto per le sue politiche ambientaliste.Prima della manifestazione i due hanno calcato il palco dell’Austrian World Summit. ...

Cambiamenti climatici : Greta Thunberg e Arnold Schwarzenegger insieme a Vienna : L’attivista svedese Greta Thunberg ha presenziato ad una conferenza organizzata a Vienna da Arnold Schwarzenegger: la giovane ha lanciato un appello al mondo, chiedendo di “cambiare tutto” nel modo di vivere e di produrre allo scopo di limitare gli effetti dei Cambiamenti climatici. “È la crisi più importante che l’umanità abbia mai affrontato“, ha proseguito Greta. “Gli umani hanno una grande capacità ...

«Terminator : Dark Fate» - il trailer del film con Arnold Schwarzenegger : Se non fosse bastato il ritorno della squadra vincente originale, ci ha pensato il primo teaser trailer di Terminator: Dark Fate a mettere i puntini sulle i. Rilasciata dalla 20th Century Fox, la prima anticipazione video del nuovo capitolo della saga conferma il carattere del progetto e, soprattutto, il fatto che a dettare il ritmo del film sarà Sarah Connor, personaggio amato che finalmente torna in azione, dopo più di 25 anni da ...

Terminator Dark Fate - il trailer del film con Arnold Schwarzenegger - : Niccolò Sandroni Terminator Dark Fate ha il suo primo trailer, nel film torneranno a recitare insieme Linda Hamilton e Arnold Schwarzenegger, l’attesa è alle stelle film numero sei per la saga di Terminator che torna di nuovo al cinema con Dark Fate e porta cambiamenti significativi. È stato rilasciato il primo trailer di Terminator Dark Fate ma quello che vedremo non sarà un sequel nostalgia di una delle saghe più note al ...

Arnold Schwarzenegger è stato aggredito con un calcio alle spalle : Arnold Schwarzenegger è stato aggredito da un folle durante un evento in Sudafrica all’interno di una palestra scolastica. Il video pubblicato su “You Tube” mostra l’attore ed ex governatore della California mentre viene colpito alle spalle con un calcio volante da uno sconosciuto. «Grazie per le vostre preoccupazioni, ma non c’è nulla di cui preoccuparsi» ha scritto l’attore su “Twitter” dopo l’accaduto. «Pensavo di essere stato spinto dalla ...

Arnold Schwarzenegger non denuncerà il suo aggressore! : Arnold Schwarzenegger – L’attore famoso al cinema per aver recitato in film action come I Mercenari e Terminator, annuncia ai fan su Twitter la decisione di non sporgere denuncia contro il suo aggressore. Intanto emergono notizie inaspettate sull’uomo che ha colpito con un calcio alle spalle la star di Hollywood qualche giorno fa in Sudafrica. ... Leggi tuttoArnold Schwarzenegger non denuncerà il suo aggressore!L'articolo ...