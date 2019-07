Venezia | Comitato No Grandi Navi dopo l’incidente sfiorato | “Questi bestioni

Venezia - tuffo nel canale della Giudecca per impedire il traffico : assolti 16 attivisti del comitato “No grandi navi” : Nel 2016, durante una protesta contro l’occupazione delle acque lagunari da parte delle imbarcazioni da crociera, sedici attivisti del comitato “No grandi navi” si erano tuffati nel canale Veneziano della Giudecca per cercare di impedire, simbolicamente, il transito delle navi. Accusati di interruzione di pubblico servizio dalla Procura di Venezia, oggi gli attivisti, difesi dall’avvocato Giuseppe Romano di Treviso, sono ...

Venezia : assessore veneto - 'in un anno Toninelli ha convocato una sola riunione Comitatone' (2) : (AdnKronos) - “In tutta questa situazione imbarazzante – aggiunge - il ministro Toninelli si è limitato a darci una lettera puramente tecnica che voleva condividere con noi per mandarla al presidente dell’Autorità di sistema portuale, in cui gli chiedeva di fare uno studio di fattibilità tecnica ed

Venezia : assessore veneto - 'in un anno Toninelli ha convocato una sola riunione Comitatone' : Venezia, 4 giu. (AdnKronos) - “Mi sento in dovere di intervenire a causa delle imbarazzanti dichiarazioni del ministro Toninelli riguardanti la questione ‘grandi navi’ rilasciate oggi a Radio 24. Ma trovo giusto intervenire anche per dire che se il Ministro ha, come dice, una soluzione rapida la esp

Venezia - il Comitato No Navi : «Basta subito ai mostri in Laguna» : L'incidente della nave da crociera a VeneziaL'incidente della nave da crociera a VeneziaL'incidente della nave da crociera a VeneziaL'incidente della nave da crociera a VeneziaL'incidente della nave da crociera a Venezia«Bloccare le grandi Navi subito, senza attaccarsi al solito “finché non si trova altra soluzione” che è servito a rimandare di continuo la decisione». Tommaso Cacciari, portavoce del Comitato No Navi usa i termini «gravissimo ed ...

Incidente tra navi a Venezia : il prefetto convoca il comitato di sicurezza : Il prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, ha convocato il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica alle 16 odierne per fare il punto sull’Incidente di questa mattina con la nave da crociera. Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, è in contatto costante. Erano le 8:36 quando una nave Msc ha urtato una imbarcazione turistica ormeggiata, andando poi a sbattere sulla banchina del Molo San Basilio, nel canale ...