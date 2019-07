Ormoni e skincare | binomio da considerare

vanityfair

(Di domenica 7 luglio 2019)dadadadadadadadadadaQualche settimana fa il giornale The Telegraph titolava un suo pezzo della sezione bellezza: «Dovreste cambiare la vostra beauty routine secondo la fase del ciclo mestruale?» (spoiler: la risposta è sì!). Se parla anche nel nuovo libro in vendita su Amazon «Period Power» (sottotitolo: «Harness Your Hormones and Get Your Cycle Working For You»), un manuale firmato dall’esperta di salute Maisie Hill pieno zeppo di consigli utili ...